Piyasalarda faiz krizi: ABD borsaları düştü

New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,67 azalarak 51.481,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 7.683,69 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,92 kayıpla 26.820,38 puana indi. Artan tahvil faizleri yatırımcıların risk iştahını baskılarken, jeopolitik gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.

TRUMP İRAN YAPTIRIMLARINI HAFİFLETMEYE İSTEKLİ

Axios'un ABD'li yetkilere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu bildirildi. Söz konusu haber sonrasında 104 doların altına kadar gerileyen Brent petrolün fiyatı, gün içinde yeniden arttı.

TRUMP: SAVAŞ YAKINDA SONA ERECEK

Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini öne sürdü. Trump, "Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek." ifadesini kullandı. Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 105,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 92,90 dolardan alıcı buldu.

AA