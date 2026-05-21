Piyasalar keskin yükseldi: Ortadoğu'da barış iyimserliği

New York borsasında işlemlerin kapanışında Dow Jones endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak 50.009,35 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 7.432,97 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,55 yükselişle 26.270,36 puana çıktı.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Orta Doğu'daki çatışmanın yakında çözülebileceğine dair artan iyimserlikle birlikte tahvil faizleri ve petrol fiyatları geriledi. Pay piyasalarında ise pozitif bir seyir izlendi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5,6 azalarak 105,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 5,4 düşüşle 98,55 dolardan alıcı buldu.

FED TUTANAKLARINDA FAİZ VURGUSU

ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

TAHVİL FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Yüksek enerji maliyetlerinin beraberinde getirdiği enflasyon korkuları ve Fed'in faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutacağına yönelik endişelerle tırmanan tahvil faizleri, bugün düşüşe geçti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan azalarak yüzde 4,58'e indi. Gün içinde yüzde 5,20 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gören 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de yaklaşık 7 baz puan azalışla yüzde 5,12 seviyesinde dengelendi.

ŞİRKET HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan indirimli ürün mağaza zinciri TJX'in hisseleri, şirketin yıllık satış ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 6'ya yakın yükseldi. ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 4 düşüş gösterdi. Piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın hisseleri ise günü yüzde 1'in üzerinde artışla tamamladı.

(AA)