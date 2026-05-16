Petrol yükseldi piyasalar haftayı düşüşle kapattı

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri, fiyat artışlarının hızlandığını gösterirken, yatırımcıların odağında Ortadoğu gerilimi ve petrol fiyatları vardı.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞELERİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yıllık bazda Mayıs 2023'ten, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 ile Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler zayıflarken, para piyasaları politika faizinin yıl sonuna kadar sabit kalacağını fiyatladı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Ortadoğu'daki gerilim ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrol yüzde 3,5 artarak 109,4 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 4,5 artışla 105,8 dolara çıktı.

KURUMSAL HABERLER VE MAKRO VERİLER

Yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials, beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlarına rağmen hisselerinde yüzde 0,9 düşüş yaşadı. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artarken, Fed New York'un imalat endeksi mayısta 19,6 değerine çıktı.

