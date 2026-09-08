Otomotiv devi dünyaca ünlü motosiklet markasını elden çıkarmaya hazırlanıyor: Açıklama geldi

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla küçülmeye giderken, yeniden yapılandırma kapsamında motosiklet üreticisi Ducati'yi elden çıkarmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'ün haberine göre, Audi CEO’su Gernot Döllner, İtalyan markanın Volkswagen’in gözden geçirilen 2 bin işletmesinden 600’ü arasında yer aldığını belirtti.

Döllner, “Volkswagen Grubu bünyesinde disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimi uygulamaya kararlıyız. Ducati hakkında da görüşmemiz değerlendirme sürecinin bir parçası, ancak henüz kesin bir karar alınmadı” ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean’e göre, Panigale gibi süper motosikletler üretmesiyle tanınan Bologna merkezli şirketin değeri, sektördeki benzer şirketlerin değerlemelerine göre yaklaşık 1,25 milyar euro yani 1,5 milyar dolar civarında olabilir.

Alman otomotiv devi Volkswagen, işletme portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeni bir yeniden yapılandırma paketini denetim kurulundan geçirdi. Bu kapsamda haziran ayında grup, yaklaşık 7,4 milyar euro gelir getirmesi beklenen Everllence gemi motoru biriminin yüzde 51’ini satmayı kabul etmişti.

2012 YILINDA SATIN ALINMIŞTI

Audi tarafından 2012 yılında satın alınan Ducati, 2017 yılında da satılmak istenmiş ancak Alman işçi temsilcilerinin sert muhalefeti üzerine bu süreç yarıda kesilmişti.

O tarihten bu yana yarış dünyasındaki konumunu güçlendiren marka, 2020’den bu yana arka arkaya altı kez MotoGP takımlar şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi. Yılda yaklaşık 50 bin adet satış gerçekleştiren Ducati, geçen yıl 925 milyon euro gelir elde ederken, 52 milyon euro faaliyet kârlılığı yakaladı.