Noterlikte teminat bedeli için 6 banka belirlendi

Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan "Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle, 13 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin noterlerin teminat paraları ile bazı noterlik işlemlerinde istenecek belgelere ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi.

TEMİNAT PARALARININ YATIRILACAĞI BANKALAR BELİRLENDİ

Yönetmeliğin 76’ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Buna göre, noterlik mesleğine girenlerin göreve başladıktan sonra Noterlik Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca vermek zorunda oldukları teminat paralarını yatırabilecekleri bankalar şu şekilde sıralandı:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

VELİ, VASİ, KAYYUM VE MİRASÇILARDAN İSTENECEK BELGELER DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin 92’nci maddesinin ikinci fıkrasının veli, vasi, kayyum ve mirasçılara ilişkin bentleri de yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre veli için, kendisi ile velayeti altında bulunan küçüğü de gösteren açıklamalı nüfus aile kayıt tablosu istenecek. Vasi ve kayyımların mahkeme kararı ile resmi kimlik belgelerini, mirasçıların ise veraset belgesi ile resmi kimlik belgelerini sunması gerekecek.

Yönetmelik, 2 Ekim 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yürütecek.