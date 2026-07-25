200 milyonluk arsayı 20 milyon liraya satacaklardı! Vekalet oyununa polis engeli

Mersin'in Yenişehir ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle satmaya çalıştıkları öne sürülen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede sahte noter vekaletnamesi kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan arsa satışına ilişkin ihbar ve istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, bir kişiye ait tapulu arsanın sahte noter vekalet belgesi düzenlenerek piyasa değerinin çok altında, yaklaşık 20 milyon liraya satılmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu arsanın gerçek piyasa değerinin ise yaklaşık 200 milyon lira olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği sırada operasyon düzenledi. Operasyonda sahte vekalet belgesini kullandığı değerlendirilen şüpheli ile alıcı konumundaki kişi ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer zanlılar olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda soruşturmaya delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda evrak ile 9 cep telefonuna el konuldu. Ele geçirilen materyaller incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (AA)