"Zil çalmak" deyimini çok yanlış anladı: Pes dedirten hırsız serbest kaldı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 17 Temmuz Cuma günü akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren şüpheli, dairelerin kapı zillerini tek tek sökerek çaldı ve ardından apartmandan ayrıldı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ESENYURT'TA YAKALANDI, MAHKEMEDEN SERBEST KALDI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından kapı zillerini çalan kişinin O.G. (28) olduğunu belli oldu. Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Esenyurt'ta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)