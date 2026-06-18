Merkez'den kritik enflasyon açıklaması: Memur ve emekli zammında kara bulutlar göründü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun ana eğiliminde haziran ayında da düşüş yaşandığını öne süren PPK toplantı özetlerini yayımladı.

Merkez Bankası haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısına ilişkin özet metnini kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan değerlendirmelerde, öncü veriler ışığında enflasyonun ana eğiliminde kaydedilen düşüş ivmesinin haziran ayında da kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bu ise haziran için düşük enflasyon beklentisi anlamına geliyor. Eğer enflasyon haziranda düşük gelirse emekli ve memurların alacağı zam oranı da düşük kalacak.

Dezenflasyon sürecinin sürdüğünü savunan banka yönetimi, öte yandan piyasadaki enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama alışkanlıklarının hedeflenen tablo açısından bir risk unsuru olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

HİZMET VE TEMEL MAL ENFLASYONUNDA YATAY SEYİR

Yayımlanan PPK özetlerinde, mevsimsel etkilerden arındırılmış göstergelerin aylık hizmet enflasyonu cephesinde bir yavaşlamaya, temel mal enflasyonu tarafında ise yatay bir harekete işaret ettiği ifade edildi. Gıda grubunda ise işlenmemiş gıda ürünlerinde ağırlıklı olarak sebze fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı bir düşüş tespit edildiği, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış hızının ise yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

ENERJİ VE AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

TCMB verilerine göre, yurt içi enerji fiyatlarının haziran ayı boyunca görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlara rağmen, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını aşağı yönde etkilediği aktarıldı.

KİRA VE ULAŞTIRMADA BEKLENTİLER İYİMSER

Hizmet sektörü enflasyonu mercek altına alındığında, bayram tatili etkisinin geride kalması ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de yardımıyla ulaştırma hizmetlerinde daha ılımlı bir görünümün hakim olacağı öngörüldü. Milyonları ilgilendiren kira enflasyonunda da gözlemlenen yavaşlama eğiliminin devam edeceği beklentisi metne yansıdı.

TEMEL MAL GRUBUNDA İNDİRİM ETKİSİ

Temel mal grubunun bileşenlerinden olan giyim ve ayakkabı sektöründe, yaz dönemi indirim sezonunun başlamasıyla birlikte haziran ayı içindeki fiyat yükselişlerinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Dayanıklı tüketim malları pazarında ise aylık enflasyonun ılımlı bir çizgide ilerleyeceği belirtilirken, küresel sahadaki jeopolitik gelişmelerin genel enflasyon görünümüne yaratabileceği olası etkilerin yakından takip edildiği bildirildi.