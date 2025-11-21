Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan Kasım 2025 verileri, finans dünyasındaki iyimserliği gözler önüne serdi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya kıyasla belirgin bir yükseliş göstererek 184,6 puan seviyesine ulaştı ve zirveyi gördü.

3,8 PUANLIK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Ekim ayında 180,8 seviyesinde seyreden endeks, Kasım ayında 3,8 puanlık bir artış ivmesi yakaladı. Bu yükselişle birlikte FHGE, 184,6 değerine oturarak rekor seviyeleri test etti.

ALT ENDEKSLERDE DURUM NE?

Endeksin hesaplanmasında kullanılan anket sorularının yayılma endeksleri mercek altına alındığında, genel tabloyu yukarı taşıyan unsurlar netleşti. Özellikle son üç ay içerisindeki iş durumu, yine son üç ayda hizmetlere yönelik gerçekleşen talep ve gelecek üç aya dair talep beklentilerinin tamamı, endeksi artış yönünde destekledi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

İş dünyasındaki genel hava ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmeler de pozitif bir seyir izledi. Son üç aylık periyotta işlerin rayında gittiği ve iyileştiği yönündeki görüşlerin, bir önceki aya nazaran daha da kuvvetlendiği gözlemlendi.

Benzer şekilde, hem geride kalan üç ayda hizmetlere olan ilginin arttığı hem de önümüzdeki üç ayda bu talebin daha da artacağı yönündeki beklentiler güç kazandı.