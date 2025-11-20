Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarına dayanılarak hesaplanan veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Ekim ayında 83,6 seviyesinde seyreden endeks, Kasım ayında gerçekleşen yüzde 1,6'lık yükselişle 85 puana tırmandı.

5 ayın zirvesini gören endeksin gösterdiği ise güvensizlik oldu. Tüketici halen kötümser bir beklenti içerisinde.

5 AYIN ZİRVESİ NEDEN KÖTÜ?

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında bir değer alır. Endeksin yorumlanması şu şekilde:

100'den büyükse: Tüketici güveninin "iyimser" durumda olduğunu gösterir.

100'den küçükse: Tüketici güveninin "kötümser" durumda olduğunu işaret eder.

Dolayısıyla, Kasım ayında açıklanan 85 puan, bir önceki aya göre bir iyileşme ve "zirve" olarak tanımlansa da, matematiksel olarak hala 100 sınırının altında kaldığı için tüketicilerin genel görünümde "kötümser" tarafta yer aldığını, ancak kötümserliğin dozunun azaldığını ifade etmektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomik gidişatın ve vatandaşın harcama eğiliminin önemli bir göstergesi olan Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentilerini ölçüyor. Anketlerde tüketicilere maddi durum, genel ekonomik gidişat, harcama yapma düşüncesi gibi konularda sorular yöneltiliyor.