Memur ve emekliyi bekleyen tehlike! Masada iki hesap var!

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin beklediği Ocak 2026 zammı için tablo netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla, maaş artışlarını belirleyecek olan verilerde sona gelindi...

Ocak-Temmuz 2026 dönemini kapsayacak zam oranları için geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler memur ve emeklinin "kaderini" çizmeye başladı. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte, geriye sadece aralık ayı verisi kaldı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısında enflasyon; Temmuz 2025'te yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu.

Bu tabloya göre emekliler şimdiden yüzde 11,21, memurlar ise yüzde 17,55 oranında zammı garantiledi. Ancak bu oranlar, çarşı pazardaki gerçek enflasyonun çok gerisinde kalıyor.

ŞİMŞEK'İN HEDEFİ TUTARSA MAAŞLAR DÜŞÜK KALACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği yüzde 31’lik yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşirse, zam oranları daha da baskılanacak. Bakan Şimşek'in senaryosunda yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12,28 olarak hesaplanıyor.

Bu durumda:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi: Yüzde 12,28 zam alacak.

Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 6,93'lük enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 18,7 artış görecek.

Shutterstock

PİYASA BEKLENTİSİ BİRAZ DAHA YÜKSEK

Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16. Bu tahminin tutması halinde yıllık enflasyon yüzde 31,25 olacak.

Bu senaryoda ise:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi: Yüzde 12,49 zam alacak.

Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 7,13'lük enflasyon farkı ile toplamda yüzde 18,92 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yüzde 18,7'lik zam senaryosu baz alındığında, maaşlarda oluşacak yeni tablo şöyle:

En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 50 bin 503 TL'den, 60 bin 947 TL'ye yükselecek.

Üniversite Mezunu Memur: Maaşı 52 bin 617 TL'den, 63 bin 456 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi: 22 bin 672 TL olan maaş, 26 bin 911 TL'ye çıkacak. 1.000 TL'lik seyyanen artışla birlikte ele geçen para 27 bin 911 TL olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE HÜSRAN: 19 BİNİ BİLE GÖREMEYEBİLİR

En büyük mağduriyeti ise yine en düşük emekli aylığı alanlar yaşayacak. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan taban aylık, Şimşek'in hedeflediği senaryoda 18 bin 953 TL'de kalacak. Piyasa beklentisi gerçekleşse bile rakam 18 bin 989 TL'ye ancak ulaşabiliyor. Yani emekli, 19 bin lira sınırını bile zorlanarak görecek.