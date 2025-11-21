Mardin'de kiralarda büyük artış!

Konut piyasasına ilişkin hazırlanan raporda fiyatların en çok düştüğü ve arttığı iller belli oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com işbirliğinde hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporu, emlak piyasasındaki son durumu gözler önüne serdi. Ekim ayı verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama metrekare kira fiyatlarında yıllık bazda yüzde 28,8 oranında bir yükseliş kaydedildi.

ŞEHİRLER ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

2023/12/26/konut-satislari.jpg

Raporun sonuçlarına göre, ülke genelindeki ortalama artış belli bir seviyede seyrederken, şehir bazında incelendiğinde kira artış hızlarının belirgin bir şekilde farklılaştığı görüldü. Özellikle büyükşehirlerdeki değişim oranları arasındaki uçurum dikkat çekti.

ZİRVEDE MARDİN VE VAN YER ALDI

Ekim ayı itibarıyla yıllık bazda kira artışının en sert hissedildiği iller sıralandı. Listenin tepesinde, yüzde 53,4'lük rekor artış oranıyla Mardin yer aldı. Mardin'i yüzde 40'lık artışla Van takip etti.

Emeklinin barınma krizi: Kirayı bölüşmek için aynı evde yaşamaya başladılarEmeklinin barınma krizi: Kirayı bölüşmek için aynı evde yaşamaya başladılar

En yüksek kira artışının yaşandığı ilk 5 il şöyle sıralandı:

Mardin: Yüzde 53,4

Van: Yüzde 40

Samsun: Yüzde 37,5

Ankara: Yüzde 36

Diyarbakır: Yüzde 35,6

EN DÜŞÜK ARTIŞ GAZİANTEP'TE GÖRÜLDÜ

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Diğer taraftan, kira fiyatlarındaki yükselişin en sınırlı kaldığı şehirler de raporda yerini aldı. Yıllık bazda en düşük artış, yüzde 11,7 oranıyla Gaziantep'te kaydedildi.

Karahan: Kira enflasyonu yavaşlıyorKarahan: Kira enflasyonu yavaşlıyor

Kira artış hızının en yavaş olduğu iller ise şunlar oldu:

Gaziantep: Yüzde 11,7

Malatya: Yüzde 13,7

Hatay: Yüzde 13,8

Eskişehir: Yüzde 16,2

Konya: Yüzde 20

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

