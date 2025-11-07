Karahan: Kira enflasyonu yavaşlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın son Enflasyon Raporunu açıkladı. Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseltildiğini, 2026 tahmininin ise yüzde 13-19 aralığında kaldığını duyurdu.

“KUR POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM”

İhracatçıların kur kaynaklı rekabet sorunlarına ilişkin soruya yanıt veren Karahan, “Kurun yönünü etkilemeye yönelik bir alım ya da satışımız yok. Ancak aşırı oynaklıkları sınırlamak amacıyla müdahalelerde bulunuyoruz” dedi.

İhracatta temel belirleyicinin dış talep olduğuna dikkat çeken Karahan, emek yoğun sektörlerdeki sorunlara rağmen kur politikasında değişiklik öngörmediklerini söyledi.

“ENFLASYON TAHMİNLERİMİZİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR”

Karahan, beklentilerdeki sınırlı iyileşme ve hizmet fiyatlarındaki katılığın tahminlerin üzerinde enflasyona yol açtığını belirtti. Enerji fiyatları ve sermaye akımları üzerinden kur etkilerinin de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

“GIDA VE GİYİM ENFLASYONU ARTIRDI”

Eylül ayında yüksek gelen enflasyon verisinin ardından dezenflasyon sürecinin durmadığını vurgulayan Karahan, gıdanın enflasyona 80 baz puan, giyimin ise 70 baz puan katkı yaptığını söyledi.

Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,55 olarak gerçekleştiğini belirten Karahan, “Gıdadaki arz yönlü baskılar sürüyor. Giyim grubundaki sezon fiyatlamaları da etkili oldu” dedi.

“KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR”

Karahan, olumlu gelişmelere de dikkat çekerek, kira artış hızının son aylarda yavaşladığını söyledi. “Kira enflasyonu aylık yüzde 4’ün altına geriledi. Bu durum hizmet kalemlerinde de düşüşe işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Son faiz kararlarını değerlendiren Karahan, “Enflasyon görünümü bozulduğunda faiz patikasının yukarı kayması gerekir. Biz adım büyüklüğünü küçülterek ikinci yolu tercih ettik” dedi.

Piyasadaki faiz eğrisinin de bu politikayı yansıttığını belirten Karahan, 2026 yıl sonu faiz beklentilerinin 2 puan yükseldiğini söyledi.

“TALEP KOŞULLARI DEZENFLASYONİST SEVİYEDE”

Karahan, iç talebin dengelenmeye başladığını, özel tüketimin iki çeyrektir gerilediğini belirterek, “Talep koşulları dezenflasyonist seviyede” değerlendirmesini yaptı.

Vergi güncellemelerinin enflasyon hedefiyle uyumlu olacağına işaret eden Karahan, beklentilerdeki genel iyileşmenin sürdüğünü ifade etti.

“REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ 13 PUAN İYİLEŞTİ”

Reel sektörün enflasyon beklentilerinde 13 puan, hane halkında ise 17-18 puanlık iyileşme olduğunu açıklayan Karahan, piyasaların da artık “daha simetrik tepki verdiğini” belirtti.

Tahvil portföyünün 260 milyar lira seviyesinde olduğunu aktaran Karahan, 2028’e kadar 200 milyar liralık tahvilin itfa olacağını belirtti. Yenileme sürecinin kademeli ve piyasa dostu şekilde yürütüleceğini söyledi.

Karahan konuşmasını, “Dezenflasyon süreci devam ediyor; ancak aylık bazda yüzde 2 civarındaki katılığı kırmak için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.