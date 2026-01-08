Kamu işçilerine ilave ikramiye tarihleri belli oldu

Resmî Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin 2026 yılındaki takvimi netleşti. Karar, 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GENEL KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemesi iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Buna göre ödemenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde işçilere ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Aynı Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca, maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak olan ilave tediyenin tamamı için tek bir ödeme tarihi belirlendi. Bu ödemenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde verilecek.