Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler iş dünyasında giderek artıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyimde yaşanan büyük çöküş iş dünyasının temel meselelerinden olmayı sürdürüyor.

Bu sektörlerde yaşanan istihdam kaybı, pazarın kayışı, geçtiğimiz haftalarda, moda devi Kiğılı'nın patronu Abdullah Kiğılı'ya "Devlet gözden çıkardı" dedirtmişti. Kiğılı'dan sonra kritik bir isimden daha açıklama geldi.

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Tekstil, çimento, kâğıt, enerji ve lojistik gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, mevcut ekonomik tabloya sert sözlerle tepki gösterdi.

Öksüz, “Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim. Faaliyetimizin olduğu sektörlerin hepsinde baş aşağı bir durum söz konusu” dedi.

“EKONOMİDE SADECE BİR NOKTAYA ODAKLANILDI”

Ekonomim'den Vahap Munyar'a konuşan Öksüz, son dönemde yalnızca enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını belirterek, “Bunu da sadece para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide tek bir noktaya odaklanılınca diğer alanlarda tedirginlik oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“İSTİHDAM YOĞUN SEKTÖRLERİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Öksüz, özellikle tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde ihracat rekabetinin ciddi biçimde zayıfladığını vurguladı:

“Rekabet gücünü kaybetmek üzere olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok.”

“VATANDAŞ TEMBELLİĞE İTİLİYOR” İDDİASI

Toplumda çalışma motivasyonunun da azaldığını savunan Öksüz, “Eskiden büyüklerimiz ‘boş durma, beleş çalış’ derdi. Şimdi ise vatandaşa ‘çalışma, otur; al sana para’ deniliyor. Bu anlayış ekonomiye zarar veriyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, 1984 yılında Mehmet Hanefi Öksüz ve Gümüşer Ailesi tarafından kurulmuştu. Grup bugün Türkiye’nin en büyük entegre sanayi kuruluşlarından biri olarak sekiz farklı sektörde faaliyet gösteriyor.