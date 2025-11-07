Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim

Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim
Yayınlanma:
Ekonomik kriz giderek büyürken, sermayenin rahatsızlığı da artık saklanamayacak boyuta geldi. Geçtiğimiz haftalarda Abdullah Kiğılı'nın tekstil ve hazır giyim için "devlet gözden çıkardı" sözlerinin ardından, ekonominin bir diğer kilit ismi olan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, "41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim" dedi.

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler iş dünyasında giderek artıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyimde yaşanan büyük çöküş iş dünyasının temel meselelerinden olmayı sürdürüyor.

Bu sektörlerde yaşanan istihdam kaybı, pazarın kayışı, geçtiğimiz haftalarda, moda devi Kiğılı'nın patronu Abdullah Kiğılı'ya "Devlet gözden çıkardı" dedirtmişti. Kiğılı'dan sonra kritik bir isimden daha açıklama geldi.

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Tekstil, çimento, kâğıt, enerji ve lojistik gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, mevcut ekonomik tabloya sert sözlerle tepki gösterdi.

Öksüz, “Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim. Faaliyetimizin olduğu sektörlerin hepsinde baş aşağı bir durum söz konusu” dedi.

“EKONOMİDE SADECE BİR NOKTAYA ODAKLANILDI”

halktv-com-tr425.jpg

Ekonomim'den Vahap Munyar'a konuşan Öksüz, son dönemde yalnızca enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını belirterek, “Bunu da sadece para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide tek bir noktaya odaklanılınca diğer alanlarda tedirginlik oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“İSTİHDAM YOĞUN SEKTÖRLERİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Öksüz, özellikle tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde ihracat rekabetinin ciddi biçimde zayıfladığını vurguladı:

“Rekabet gücünü kaybetmek üzere olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok.”

“VATANDAŞ TEMBELLİĞE İTİLİYOR” İDDİASI

Toplumda çalışma motivasyonunun da azaldığını savunan Öksüz, “Eskiden büyüklerimiz ‘boş durma, beleş çalış’ derdi. Şimdi ise vatandaşa ‘çalışma, otur; al sana para’ deniliyor. Bu anlayış ekonomiye zarar veriyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, 1984 yılında Mehmet Hanefi Öksüz ve Gümüşer Ailesi tarafından kurulmuştu. Grup bugün Türkiye’nin en büyük entegre sanayi kuruluşlarından biri olarak sekiz farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahiminini açıkladı: Emekli zammı ortaya çıktı
Merkez Bankası enflasyon tahiminini açıkladı: Emekli zammı ortaya çıktı
Meta’ya rakip G2 gözlükler geliyor: Kamera yok, hoparlör yok…Peki ne var?
Meta’ya rakip G2 gözlükler geliyor: Kamera yok, hoparlör yok…Peki ne var?