Emeklinin barınma krizi: Kirayı bölüşmek için aynı evde yaşamaya başladılar

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin yaşadığı derin ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lirada kaldığını hatırlatan Kılıç, bu gelirle emeklilerin 'adeta ölüme terk edildiğini' ifade etti.

Kılıç, özellikle eşi vefat etmiş ve yalnız yaşayan emeklilerin barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kira giderlerini karşılayamayan birçok emeklinin bir araya gelerek ortak ev tutmak zorunda kaldığını söyledi. Ekonomik koşulların emeklileri aynı evde yaşamaya mecbur bıraktığını vurgulayan Kılıç, “Gerçekten emekliler artık mefta olmak üzere. Yani ölüm döşeklerine düşmüş durumda diye düşünüyorum” dedi.

Emeklilerin dört duvar arasında sahipsiz bırakıldığını söyleyen Kılıç, verdikleri mücadeleye rağmen yetkililerden bir karşılık alamadıklarını dile getirdi. “Biz de sesimizi duyurmak, onların çığlıklarını görünür kılmak için bastırıyoruz ama maalesef duyan yok. Emeklileri ölüme bırakmışlar,” diyen Kılıç, en düşük maaşın dahi birçok emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, dul ve yetim aylığı alanların ise daha da zor durumda olduğunu belirtti.

Emeklilerin ev almanın ötesinde kirada bile oturamaz hale geldiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık emekliler ölüm döşeğinde. Lütfen el atsınlar. Biz dilenci değiliz, kimseden bir şey istemiyoruz. 'Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz' diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken, bir yerde açlıkla mücadele ediliyor. Eskiden daha çoktu. Bir kişi çalışıyordu, altı-yedi tane çocuk büyütüyordu, bakıyordu, kirasını veriyordu, alışverişini yapıyordu, insan gibi yaşamaya çalışıyordu. Şimdi on kişi çalışsa dahi bir anaya, babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. Emekli oluyordu, evini alıyordu, arabasını birikimleriyle, alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor emekliler.

