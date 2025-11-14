Emeklinin barınma krizi: Kirayı bölüşmek için aynı evde yaşamaya başladılar

Emeklinin barınma krizi: Kirayı bölüşmek için aynı evde yaşamaya başladılar
Yayınlanma:
DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emekli maaşlarının kira fiyatları karşısında eridiğini belirterek, özellikle eşini kaybetmiş ve yalnız yaşayan emeklilerin geçinebilmek için evlerini birleştirip aynı çatı altında yaşamaya başladığını söyledi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin yaşadığı derin ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lirada kaldığını hatırlatan Kılıç, bu gelirle emeklilerin 'adeta ölüme terk edildiğini' ifade etti.

Kılıç, özellikle eşi vefat etmiş ve yalnız yaşayan emeklilerin barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kira giderlerini karşılayamayan birçok emeklinin bir araya gelerek ortak ev tutmak zorunda kaldığını söyledi. Ekonomik koşulların emeklileri aynı evde yaşamaya mecbur bıraktığını vurgulayan Kılıç, “Gerçekten emekliler artık mefta olmak üzere. Yani ölüm döşeklerine düşmüş durumda diye düşünüyorum” dedi.

emeklisen.jpg

Emeklilerin dört duvar arasında sahipsiz bırakıldığını söyleyen Kılıç, verdikleri mücadeleye rağmen yetkililerden bir karşılık alamadıklarını dile getirdi. “Biz de sesimizi duyurmak, onların çığlıklarını görünür kılmak için bastırıyoruz ama maalesef duyan yok. Emeklileri ölüme bırakmışlar,” diyen Kılıç, en düşük maaşın dahi birçok emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, dul ve yetim aylığı alanların ise daha da zor durumda olduğunu belirtti.

Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdiAile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi

"ARTIK EMEKLİLER ÖLÜM DÖŞEĞİNDE"

Emeklilerin ev almanın ötesinde kirada bile oturamaz hale geldiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık emekliler ölüm döşeğinde. Lütfen el atsınlar. Biz dilenci değiliz, kimseden bir şey istemiyoruz. 'Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz' diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken, bir yerde açlıkla mücadele ediliyor. Eskiden daha çoktu. Bir kişi çalışıyordu, altı-yedi tane çocuk büyütüyordu, bakıyordu, kirasını veriyordu, alışverişini yapıyordu, insan gibi yaşamaya çalışıyordu. Şimdi on kişi çalışsa dahi bir anaya, babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. Emekli oluyordu, evini alıyordu, arabasını birikimleriyle, alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor emekliler.

"EMEKLİLER BİR ARAYA GELİP BERABER YAŞIYOR"

Emeklinin bütün maaşı neredeyse kiraya gidiyor. Çünkü en ücra köşedeki evler, 10 bin-20 bin arasında. İnsanoğlunu yaşamayacak yerlerde yaşatmaya başladılar. Artık emekliler düşünüyor. Bazı amcalar konuşuyor eşini kaybetmiş, tek başına yaşayan. Acaba diyor, bizi iki kişi, üç kişi bir ev tutup da beraber mi yaşasak? Yaşayan da varmış. Bunlar dile getirilmiyor çünkü. Ama şunu söylemek istiyorum; bizi yönetenlerin tek amacı, kendilerini düşünmek değil. Yukarıdakilerini veya üst düzey insanları düşünmek değil. Sosyal devletsiz diyoruz ama sosyal devletlikten çıktık tamamen. Demokrasi diyoruz, demokrasiden çıktık tamamen. İnsanların sesi duyulmuyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor