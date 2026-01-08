Devrilen midibüsteki işçiler camı kırıp çıktı

Malatya, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir iş kazası haberiyle sarsıldı. Saat 07.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde seyir halinde olan işçi servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı araçta bulunan işçiler, büyük bir panik ve korku yaşadı.

CAMI KIRARAK CANLARINI KURTARDILAR

Kazanın hemen ardından adeta can pazarı yaşandı. Yan yatan midibüste mahsur kalan işçiler, faciayı ucuz atlattı. Kazada hafif yaralanan 9 emekçi, soğukkanlılığını koruyarak aracın ön camını kırdı ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Devrilen midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.