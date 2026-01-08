Devrilen midibüsteki işçiler camı kırıp çıktı

Devrilen midibüsteki işçiler camı kırıp çıktı
Yayınlanma:
Malatya'da sabahın erken saatlerinde ekmek parası için yola düşen işçiler, ölümle burun buruna geldi. Melekbaba Mahallesi'nde kontrolden çıkan servis midibüsü devrilirken, can pazarının yaşandığı araçtan 9 işçi kendi imkanlarıyla camı kırarak çıkabildi.

Malatya, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir iş kazası haberiyle sarsıldı. Saat 07.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde seyir halinde olan işçi servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı araçta bulunan işçiler, büyük bir panik ve korku yaşadı.

CAMI KIRARAK CANLARINI KURTARDILAR

Kazanın hemen ardından adeta can pazarı yaşandı. Yan yatan midibüste mahsur kalan işçiler, faciayı ucuz atlattı. Kazada hafif yaralanan 9 emekçi, soğukkanlılığını koruyarak aracın ön camını kırdı ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

malatyada-isci-servis-midibusu-devrildi-1103569-327605.jpg

TRAFİK KİLİTLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Devrilen midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Türkiye
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Meclis'teki taciz skandalının kamera görüntüleri ortaya çıkt
Meclis'teki taciz skandalının kamera görüntüleri ortaya çıkt