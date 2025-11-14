Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi

İlk olay, dün İnegöl'ün kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi G. (29) ve ağabeyi İlhan G. (34), ormandan topladıkları mantarları eve getirdi. Anneleri Fatmagül G. (60), bu mantarlarla bir yemek hazırladı.

Akşam yemeğinde bu yemeği tüketen aile üyelerinden Hayrettin G. (62), Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. (27) ve İlhan G., bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvuran ailenin, yedikleri mantardan zehirlendiği tespit edildi. Ailenin 5 üyesi de hastanede tedavi altına alındı.

FARKLI MAHALLELERDE İKİ KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

Tekke Mahallesi'ndeki olayın yanı sıra, İnegöl'de iki farklı mantar zehirlenmesi vakası daha yaşandı. Kırsal Çitli Mahallesi’nde yaşayan Harun G. (30) ile Alanyurt Mahallesi’nde ikamet eden Kemal B. de (30), yine ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye başvurdu. Her iki kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili de yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.