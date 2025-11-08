Manipülasyonun cezası belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ekim 2025 sonu itibarıyla piyasa bozucu eylemler ve manipülasyonla mücadele kapsamında önemli cezalar uyguladı. Toplamda 261 gerçek kişiye 929 milyon TL’yi aşan idari para cezası kesildi. Ayrıca izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık sitelerine erişim engeli getirildi.

CEZA DETAYLARI

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre:

İşlem bazlı piyasa bozucu eylemler nedeniyle 94 gerçek kişiye 496 milyon 895 bin TL,

Diğer piyasa bozucu eylemler nedeniyle 167 gerçek kişiye 432 milyon 354 bin 690 TL idari para cezası verildi.

İki tüzel kişiye işlem bazlı eylemlerden toplam 6 milyon 57 bin 994 TL ceza uygulandı.

Ayrıca, 78 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, toplam 143 sermaye piyasası aracında işlem tesis edildi.

İZİNSİZ KALDIRAÇLI İŞLEM VE KRİPTO SİTELERİNE ERTESİM ENGELİ

SPK, izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik denetimlerini sürdürdü:

2025 yılında 885 izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran ve 32 izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı internet sitesi erişime kapatıldı.

2024 yılında 236 kişi, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında suç duyurusuna uğrarken, 2025 Ekim sonu itibarıyla bu sayı 192 kişi oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadeleyi artıracağız ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceğiz. Eksiklikleri gidereceğiz, önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de, fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.