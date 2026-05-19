Mahfi Eğilmez kafelerin neden kalabalık olduğunu açıkladı

Usta Ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete oksijenin YouTube yayınları katılan Mahi Eğilmez, sunucunun tüketici harcamalarına ilişkin "tüketici harcamaları had safhadayken Sanayi alarm. Bunun nedeni nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Hizmet üretimi endeksi'ne bakıldığı zaman hiçbir sıkıntı yok gibi görülüyor hizmet sektöründe kayan bir talep var insanlar artık ev ya da sanayi ürünleri almaktansa, ki bunlar pahalı, biraz daha ucuz şeylere çok çabuk kayabiliyorlar. Mesela bir kafeye gitmek, bir restoranına gitmek, dışarıda görünmek gibi."

"TASARRUF DÖNEMİ BİTTİ"

Türkiye'de gösteriş merakı ile bu durumun daha da yaygın olduğunu ifade eden Eğilmez, "Yani ücreti artan kişi hemen en son model telefon almaya niyetleniyor. Tasarruf tamamen gitti. Çünkü eskiden biraz para biriktirip, 'arabamı yenileyeyim' gibi şeyler vardı." dedi.

"ÇALIŞARAK KAZANAN BU KADAR KOLAY HARCAMAZ"

Eğilmez kayıt dışı paraya dikkat çekti: "Gerçi araba satışları da fena değil ama ben biraz şuna bağlıyorum; Türkiye'de çok fazla kayıt dışı kazançlar var. Çok kolay harcanan paralar var. Bu parayı, böyle çalışarak, emek vererek, üreterek kazanmış insanlar bu kadar kolay harcayamazlar" diye konuştu.

Mahfi Eğilmez "Beyaz yakanın ev almasının mümkün olmadığını" söyledi.

"O DÖNEM BİRİKTİRDİĞİNLE BİR ŞEY ALABİLİYORDUN"

Eğilmez şöyle devam etti:

"Bizim gençliğimizde hiçbir yer bu kadar açık değildi Hem öyle yurt dışına rahat gidilemiyordu. Yılda bir iki defa yurt dışına çıkma hakkı var böyle kolay döviz bulunamıyordu. Bu kadar çok kafeler restoranlar yoktu. Çok da kapalıydı ve dolayısıyla para biriktirebiliyorduk. Belki bu kadar hayat da pahalı değildi, o dönem biriktirildiğinde bir şey alınabiliyordu."

"1 ARABA ALIYORUZ, BİRİ DEVLETE BİRİ SATICIYA, BİRİ KENDİMİZE"

Eğilmez araba üzerinden yüksek vergi ve kur farkına dikkat çekti:

"Mesela biri Alman arabasını, Almanya'daki fiyatının 3 katı Türkiye'de. Yani bir tane arabayı alıyoruz satıcıya veriyoruz, bir araba parasını devlete, bir arabayı da kendimize almış oluyoruz, tek araba alarak. Am bir yandan da arabalar kapış kapış gidiyor. Belli ki burada açıktan kazanılmış çok para var" diye konuştu.

VARLIK BARIŞI

Varlık barışını değerlendiren Eğilmez, sunucunun "Peki biz bununla parayı temize mi çekeceğiz yoksa doğrudan bir yatırım mı böyle kabul edilebilir mi Yoksa tam tersi kayıt dışı mı teşvik edeceğiz sorusuna; "Bence ikisi de etkili olabilir ama yani biz bu varlık barışın geçmişte yaptık bu 8 sanırım. Buradan biraz para geliyor ama öyle çok para gelmiyor" diye yanıt cerdi.