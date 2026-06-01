Liste yenilendi: Türkiye'nin en zengini oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünya genelindeki ve Türkiye'deki milyarderler listesini güncelledi.

Forbes'in dünya genelinde ve Türkiye’de faaliyet gösteren milyarderlerin güncel servet listelerine yönelik küresel raporuna göre, dünya borsalarındaki hareketliliğe bağlı olarak bazı iş insanlarının sıralamasında gerilemeler yaşandı.

Türkiye listesinde ise en tepedeki isimlerin değişmediği kayda geçti.

ULUKAYA DÜNYA ARENASINDA GERİLESE DE MİLYAR DOLARLARINI KORUDU

Chobani markası ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırları içerisinde en popüler ve yüksek satış hacmine sahip yoğurt üretimini gerçekleştiren iş insanı Hamdi Ulukaya, küresel milyarderler sıralamasında basamak kaybı yaşadı. Uluslararası piyasalardaki dönemsel dalgalanmalar nedeniyle dünya sıralamasında geriye düşmesine rağmen Ulukaya, toplam 12,4 milyar dolar büyüklüğündeki devasa kişisel servetiyle dünya genelinde 251'inci basamaktaki yerini korumayı başardı.

TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDEKİ İSİM

Ülke içindeki zenginlik ve sermaye dağılımı mercek altına alındığında ise yerel listenin en tepesinde herhangi bir bayrak değişimi yaşanmadı.

Toplamda 5,2 milyar dolarlık büyük bir kişisel varlığa sahip olan Murat Ülker, Türkiye’nin en zengin ismi olarak ilk sıradaki konumunu sürdürdü. Ülker, elinde bulundurduğu bu servetle dünya ölçeğindeki genel milyarderler sıralamasında ise 805'inci basamakta kendisine yer buldu.

KAZANCI VE ILICAK MİLYAR DOLARLIK LİSTEDE YERLERİNİ ALDI

Forbes dergisinin güncel verilerine göre, küresel çaptaki milyarderler listesinin 859'uncu sırasında yer alan Şaban Cemil Kazancı'nın toplamda 5 milyar dolar tutarında bir kişisel serveti bulunduğu resmi kayıtlara geçti.

Öte yandan, kamu ihaleleri, altyapı projeleri ve büyük yapısal inşaat işleriyle sık sık gündeme gelen Rönesans Holding'in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak da listedeki yerini koruyan bir diğer isim oldu.

Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık kişisel servetiyle küresel ölçekte 1146'ıncı sırada konumlanarak Türkiye’nin en varlıklı insanları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.