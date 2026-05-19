Kuruyemiş devine bir yıl süre verildi: Ya borcunu ödeyecek ya batacak

Türkiye genelinde geniş bir pazara sahip olan dev kuruyemiş ve gıda şirketleri borçlarını ödeyemez hale gelince Bakırköy Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, yürütülen konkordato davasında, mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

İcra ve İflas Kanunu mevzuatının ilgili maddeleri kapsamında borçlarının yapılandırılması ve yasal koruma altına alınması talebiyle adliyeye başvuran, Aygül Şükün, Hüseyin Şükün, Destan Dış Ticaret ve Gıda Sanayi Limited Şirketi ile Euronut Kuruyemiş ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

24 MAYIS'TAN İTİBAREN SÜREÇ BAŞLIYOR

Mahkeme heyeti, 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada, borç sarmalındaki kurumsal yapıları ve şahısları icra takiplerine karşı korumak adına tam 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine hükmedildi.

MAL VARLIKLARINI KORUMAK İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINACAK

Yargı mercii, borçlu şirketlerin ve şahısların mal varlıklarının eksilmesini ya da alacaklılar tarafından yağmalanmasını engellemek amacıyla koruma duvarı ördü.

Kararda, tüm malvarlıklarının eksiksiz muhafazası için gerekli her türlü idari ve hukuki tedbirin gecikmeksizin alınması emredildi. Ayrıca, davanın başlangıcında 24 Şubat 2026 tarihli tensip ara kararları ile şirketlere sağlanan tüm ihtiyati tedbirlerin, bu 1 yıllık kesin mühlet süresi boyunca da aynen ve kesintisiz olarak devam etmesi kararlaştırıldı.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVDE KALDI

Gıda devlerinin mali yönetimini kontrol etmek ve alacaklıların haklarını gözetmek üzere oluşturulan uzman heyetin yetkileri uzatıldı. Mahkemenin 24 Şubat 2026 tarihli ilk tensip tutanağının 6. maddesi uyarınca görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti; Prof. Dr. Serdar Kale, Erhan Coşkun ve Elmas Gamze Öztürk'ün görevleri, 1 yıllık kesin mühlet süresi içerisinde de aynen "Konkordato Komiseri" sıfatıyla uzatıldı.

Heyet, şirketlerin tüm ticari harcamalarını ve nakit akışlarını denetlemeyi sürdürecek.