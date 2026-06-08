Küresel dev açıkladı: Dolar daha fazla güçlenebilir

Hollanda merkezli uluslararası finans grubu ING, haftanın son işlem gününde Amerikan dolarının uzun süredir şahit olunmayan bir çapta, küresel ölçekte geniş tabanlı ve agresif bir tırmanış sergilediğini bildirdi.

Finans kurumunun analizlerine göre küresel piyasalarda yaşanan bu yukarı yönlü sert hareketin ana gerekçesi; enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist şokların piyasada ikinci tur olumsuz etkiler doğurabileceğine dair korkuları körükleyen güçlü ABD istihdam verileri oldu.

ING tarafından yapılan piyasa değerlendirmelerinde, küresel yatırımcıların ve finansal çevrelerin bu yılki projeksiyonlarında Fed'den yaklaşık 30 baz puanlık ek bir sıkılaştırma hamlesi bekledikleri aktarıldı.

Bununla da kalmayan piyasa aktörleri, 2027 senesinin ikinci üç aylık (çeyrek) dönemine kadar olan vadede toplamda 50 baz puanlık bir faiz artışını şimdiden masada fiyatlandırmaya başladı.

Uluslararası banka, dünya genelinde tırmanan jeopolitik risklerin ve askeri gerilimlerin de güvenli liman arayışındaki sermayeyi dolara yönlendirerek yeşil banknot lehine kuvvetli bir zemin hazırladığına dikkat çekti. Kurumun uzmanları, İran ve İsrail'in birbirlerinin topraklarına doğrudan askeri saldırılar gerçekleştirdiği böylesine kaotik bir konjonktürde, uluslararası gösterge sayılan Brent petrolün varil fiyatlarının çok daha yüksek basamaklarda işlem görmemesini piyasa dinamikleri açısından hayret verici bir gelişme olarak yorumladı.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYABİLİR

Uluslararası finansal analizinde Dolar Endeksi'nin (DXY) küresel piyasalardaki dominant pozisyonunu muhafaza edeceğini öngören ING, endeksin 100,25 ile 100,65 seviyeleri arasında bulunan kritik direnç bölgesini test etmek üzere yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Kurum, Amerikan para biriminin son periyotta kaydettiği bu yukarı yönlü ivmelenmenin, ekonominin temel yapısal taşlarından ziyade dönemsel (döngüsel) iktisadi dinamiklerin küresel piyasalar üzerinde hâlen ne denli mutlak bir belirleyici güç olduğunu kanıtladığını önemle vurguladı.