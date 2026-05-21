Kurban Bayramı öncesi bakanlıktan 'yapay et' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda tartışmalara neden olan "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" üzerinden yayılan iddialara yanıt verdi.

Bakanlık, yeni düzenlemenin iddia edilenin aksine yapay et yasağını çok daha güçlü bir yasal bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını ve olmayacağını ilan etti.

"YENİ GIDA" TANIMI YAPAY ETİ KAPSAMIYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detaylarına açıklık getirildi. Kamuoyunda yanlış anlaşılan "yeni gıda" kavramının sınırları şu şekilde çizildi:

Tarih Sınırı: Yönetmelikteki "yeni gıda" tanımı, 31 Aralık 2025 tarihinden önce Türkiye'de yaygın olarak tüketilmeyen ve yönetmeliğin ek listesinde yer alan ürünleri kapsıyor.

Onay Şartı: Bu kapsama giren herhangi bir gıdanın piyasaya sürülebilmesi için Bakanlığa resmi başvuru yapılması, çok sıkı bir bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve ardından ek listeye dahil edilmesi zorunluluk taşıyor.

BAŞVURU KAPISI BİLE TAMAMEN KAPATILDI

Bakanlık, yönetmelikte yer alan "bitkiler ve mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesinin yasal bir kalkan görevi gördüğünü belirtti. Bu tanımın, laboratuvar ortamında hayvansal dokulardan üretilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvuru yapmasına dahi izin vermediği vurgulandı.

Dolayısıyla, Türkiye'de "yapay et" veya bu anlama gelebilecek, bunu çağrıştıracak hiçbir ürün için Bakanlığa yasal bir başvuru yapılabilmesi dahi mümkün olmayacak.

ÖNCELİK; DOĞAL HAYVANCILIK VE KÜLTÜREL HASSASİYETLER

Hücre ve doku kültürüyle laboratuvarlarda üretilen yapay et ürünlerine karşı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi açıklamasını şu tarihi sözlerle noktaladı:

"Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."