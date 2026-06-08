Kömür fiyatlarında yaz hareketliliği: Son 2,5 yılın zirvesi görüldü

Asya ve Avrupa kömür piyasalarında fiyatlar hızla yükseliyor. Küresel piyasalarda yaşanan tedarik sıkıntıları ve artan yaz talebi, kömür fiyatlarını son dönemin en yüksek seviyelerine taşıdı.

NEWCASTLE KÖMÜRÜ SON 2,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Asya piyasaları için gösterge niteliğinde olan Newcastle kömürü haziran vadeli kontratı, ton başına 152,25 dolara ulaşarak 3 Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

5 Haziran'ı 148,75 dolardan kapatan Newcastle vadeli işlemleri, bugün TSİ 16.10 itibarıyla yüzde 1,51 değer kazandı.

ROTTERDAM PİYASASI DA YÜKSELİŞTE

Hareketlilik sadece Asya ile sınırlı kalmadı. Avrupa piyasasının önemli göstergelerinden biri olan API2 Rotterdam kömürü vadeli işlemler piyasası da mayıs ayını ton başına 112 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Rotterdam kömürü, yükseliş trendine katılarak bugün TSİ 16.10 itibarıyla 137,30 dolardan işlem görmeye başladı.

YAZ SICAKLARI TALEBİ ARTIRIYOR

Kömür fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasında 2 temel unsur bulunuyor.

Dünyanın en büyük üreticilerinden Endonezya'nın devreye aldığı yeni ihracat kuralları kömür sevkiyatlarında gecikmelere yol açarken, yaz mevsiminin başlaması da elektrik santrallerinin kömür ihtiyacını artırdı.

Özellikle Kuzeydoğu Asya'da hava sıcaklıklarının yükselmesi, Çin gibi dev tüketici ülkelerde klima kullanımını tırmandırdı. Bu durum, önümüzdeki yaz aylarında kömür talebinin daha da katlanacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

DOĞAL GAZ MALİYETLERİ ROTAYI KÖMÜRE ÇEVİRDİ

Piyasadaki bir diğer önemli etken ise jeopolitik riskler oldu. Hürmüz Boğazı üzerindeki nakliye risklerinin tırmanması, doğal gazın elektrik üretimindeki maliyetini yukarı çekti. Yaşanan bu maliyet artışı karşısında enerji yoğun endüstriler, rotalarını en hızlı ve en etkili alternatif olan kömüre çevirmek durumunda kaldı. (AA)