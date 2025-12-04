Kasım ayında iflas patlaması yaşandı: Türkiye'nin ilk 4 sırası açıklandı

Yayınlanma:
Kasım ayında konkordato başvuruları rekor seviyeye ulaşırken, iflas eden firma sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı. Verilere göre en riskli sektör de belli oldu.

81 ilden gelen verilerle hazırlanan güncel rapora göre, firmaların konkordato başvuruları tarihi seviyelere ulaştı. Özellikle Kasım ayında iflas eden firma sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığı görüldü.

HER 10 FİRMADAN BİRİ İFLAS ETTİ

Yılın ilk 11 ayını kapsayan verilere göre, kesin mühlet kararı verilen firmaların yüzde 15’i, geçici mühlet alan firmaların ise yüzde 9’u iflas etti. Yani, konkordato koruması altına giren her 10 firmadan en az biri iflas etti.

Batık kredi tutarı ise, 21 Kasım itibarıyla 541 milyar 326 milyon lirayı aştı.

iflas.webp

Sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas ettiSanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

2025 RAKAMLARI 2024'Ü GEÇTİ

Konkordato başvurularındaki artış hızı, geçen yılı gölgede bıraktı. 2025’in ilk 11 ayında geçici mühlet alan firma sayısı, 2024 yılının toplamını yüzde 32 oranında geride bıraktı.

Son bir yılda geçici mühlet kararı alan firmalar yüzde 41 artışla 2 bin 535’e yükselirken, konkordato sürecindeyken iflas eden firmaların sayısı yüzde 50 artarak 217’ye çıktı. Genel iflas kararlarında ise geçen yıla göre yüzde 39’luk bir artış kaydedildi.

EN RİSKLİ SEKTÖRLER

Kasım 2025 itibarıyla iflas riskinin en yüksek olduğu ilk 4 sektör de netleşti.

1- İnşaat: 504 firma

2- Tekstil: 371 firma

3- Metal Ürünleri İmalatı: 129 firma

4- Gıda: 115 firma

iflas.jpg

45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler

Konkordatotakip verilerine göre, 2018 yılından bu yana toplam 8 bin 822 firmaya geçici mühlet, 5 bin 639 firmaya ise kesin mühlet kararı verildi. Bu süreçte başvurusu reddedilen firma sayısı 4 bin 729 olurken, toplam 824 şirket iflas bayrağını çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

