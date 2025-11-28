Sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Yayınlanma:
Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden biri olan Hitit Seramik, konkordato talebi ile başvurduğu mahkemeden eli boş döndü. Mahkeme, 1.5 milyar lira borcu bulunan Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için iflas kararı verdi. İbrahim Hızal Holding AŞ için verilen tedbir kararı da kaldırıldı. Böylece, anılan şirket de hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER

2017’de vefat eden İbrahim Hızal’ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal’ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı.

usakta-bulunan-hitit-seramik-sektorun-en-buyuk-oyunculari-arasindaydi-001.jpeg
Uşak'ta bulunan Hitit Seramik, sektörün en büyük oyuncuları arasındaydı

3 ŞİRKET İÇİN KONKORDATO TALEBİ

Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.

kurucu-ibrahim-hizalin-vefati-sonrasi-sirket-yonetimine-esi-ve-cocuklari-gecti.jpeg
Kurucu İbrahim Hızal'ın vefatı sonrası şirket yönetimine eşi ve çocukları geçti

İLK 4 AYDA 72 MİLYON LİRA ZARAR

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, anılan şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak devam edilen süreçte, umulan olumlu gelişmeler yaşanmadı. 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.

45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler45 yıllık dev şirket iflasın pençesinde: Konkordato ilan ettiler

2 ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI VERİLDİ

Mahkeme dün görülen davada kararını açıkladı. 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi.

hitit-seramikin-iflas-karari-dun-gorulen-durusmada-cikti.jpeg
Hitit Seramik'in iflas kararı dün görülen duruşmada çıktı

HOLDİNG İÇİN VERİLEN KARAR DA KALDIRILDI

Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Türkiye
Park değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktı
Park değil ölüm tuzağıymış! 5 çocuğa elektrik çarpmıştı şoke eden rapor ortaya çıktı
Kırıkkale'de iş cinayeti! Kayan sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de iş cinayeti! Kayan sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi
Elektrikli bisiklet duvara çarptı 9 yaşındaki Eray hayatını kaybetti
Elektrikli bisiklet duvara çarptı 9 yaşındaki Eray hayatını kaybetti