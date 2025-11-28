Sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER

2017’de vefat eden İbrahim Hızal’ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal’ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı.

Uşak'ta bulunan Hitit Seramik, sektörün en büyük oyuncuları arasındaydı

3 ŞİRKET İÇİN KONKORDATO TALEBİ

Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.

Kurucu İbrahim Hızal'ın vefatı sonrası şirket yönetimine eşi ve çocukları geçti

İLK 4 AYDA 72 MİLYON LİRA ZARAR

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, anılan şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Ancak devam edilen süreçte, umulan olumlu gelişmeler yaşanmadı. 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.

2 ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI VERİLDİ

Mahkeme dün görülen davada kararını açıkladı. 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi.

Hitit Seramik'in iflas kararı dün görülen duruşmada çıktı

HOLDİNG İÇİN VERİLEN KARAR DA KALDIRILDI

Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.