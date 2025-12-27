Fide yetiştiricilerine soruşturma

Rekabet Kurumu, dikim için sebze fidesi üretiminde faaliyet gösteren 18 teşebbüs ile Fide Üreticileri Alt Birliği hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kurul tarafından yürütülen önaraştırma sonucunda, sektördeki rekabet yapısını bozucu faaliyetlere ilişkin ciddi kanıtlara ulaşıldığı açıklandı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE 'DÜŞÜK FİYAT' UYARISI TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu’nun yaptığı ön incelemede, sektördeki firmaların serbest piyasa kurallarını ihlal eden bir ağ kurdukları tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre; firmaların geleceğe yönelik fiyatları, satış koşullarını, maliyetleri, kâr beklentilerini ve piyasaya sürülecek arz miktarlarını birbirleriyle paylaştıkları görüldü.

Ayrıca bazı firmaların, piyasada daha uygun fiyatla fide satışı yapan rakiplerine "fiyat artırmaları" yönünde baskı kurdukları ve uyarıda bulundukları iddia edildi. Fide Üreticileri Alt Birliği’nin (FİDEBİRLİK) düzenlediği toplantılarda da benzer mahiyette kararların alındığına dair iddialar soruşturmanın odağını oluşturdu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ 18 FİRMA VE BİRLİK

Rekabetin sağlıklı işlemesini engelleyerek hem çiftçinin maliyetini hem de vatandaşın mutfağını doğrudan etkileyen bu süreçte adı geçen taraflar şunlar:

Fide Üreticileri Alt Birliği

Altın Fide, Antalya Tarım, Bambus Tarım

Bars Pazarlama, Çavaş Yonca, Kumluca Deniz Fide

Doru Fide, Ergün Duran Fide, Has Fide

HISHTIL Fidecilik, Kaya Fide, Maki Tarım

Marmara Fide, Olympos Fide, Özkan Fide

TS Tarım, United Genetics ve Yaşa Tarım

GIDANIN İLK HALKASINDAKİ TEHLİKE

Yetkililer, sebze fidesinin gıda zincirinin en temel ve ilk halkası olduğuna dikkat çekerek, bu alanda rekabetin bozulmasının domino etkisi yaratacağını vurguladı.

Fide fiyatlarının suni olarak yükseltilmesinin, çiftçinin üretim maliyetini doğrudan artırdığı ve bunun da market-pazar fiyatlarına zam olarak yansıdığı bildirildi.