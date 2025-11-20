Kan kaybı durmuyor! Tek tek kaybediyorlar!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 İstihdam İzleme Bülteni, imalat sektöründeki kan kaybını gözler önüne serdi. Özellikle giyim ve tekstil imalatı alanlarında toplamda 114 bini aşkın istihdam kaybı kayıtlara geçti. Mart ayından bu yana süregelen düzenli aylık artış trendi bu ay itibarıyla tersine dönerken, toplam sigortalı çalışan sayısında aylık bazda yüzde 1,3'lük bir geri çekilme yaşandı.

Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri temel alınarak hazırlanan rapora göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyenler dahil edildiğinde toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Ancak bir önceki aya göre yapılan kıyaslamada yüzde 1,3'lük düşüşle toplam sayı 26 milyon 158 bin 64 kişiye geriledi. Böylelikle Mart ayından beri devam eden aylık yükseliş eğilimi, Ağustos ayında son bulmuş oldu.

GİYİM VE TEKSTİLDE SERT DARALMA

Analiz edilen 88 alt sektörün 40 tanesinde sigortalı ücretli çalışan sayısının yıllık bazda azaldığı belirlendi. En dramatik istihdam kaybı, 77 bin 928 kişilik düşüşle giyim eşyaları imalatında meydana geldi. Bu sektördeki yıllık daralma oranı yüzde 11,6 olarak hesaplandı.

Tekstilin patronu Kiğılı 'büyük felaketi' açıkladı: "Devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı"

Giyim sanayisini, 36 bin 332 kişilik kayıpla tekstil ürünleri imalatı takip etti. Her iki sektördeki toplam istihdam kaybı 114 binin üzerine çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA LİDERLİĞİ ALDI

Ağustos 2025 verilerine göre, yıllık bazda en yüksek istihdam artışı 140 bin 401 kişi ile bina inşaatı sektöründe gerçekleşti. İnşaat sektörünü, 130 bin 147 kişilik artışla perakende ticaret izledi. İstihdamın en çok arttığı diğer alanlar ise 69 bin 219 kişi ile yiyecek ve içecek hizmetleri ve 53 bin 35 kişi ile insan sağlığı hizmetleri oldu.

PERAKENDE TİCARETTE İŞ YERİ SAYISI ARTTI

Türkiye genelinde faal olan iş yeri sayısı, Ağustos ayında yıllık yüzde 6,7 oranında artış göstererek 2 milyon 248 bin 858'e ulaştı. En fazla yeni iş yeri açılışı 37 bin 14 adet ile perakende ticaret sektöründe kaydedildi.

ARTVİN DIŞINDA TÜM İLLERDE ARTIŞ VAR

Ülkedeki toplam iş yerlerinin yarısının İstanbul (%27), Ankara (%7,4), İzmir (%6,7), Antalya (%4,5) ve Bursa (%4,2) illerinde yoğunlaştığı görüldü. İl bazında bakıldığında, Artvin hariç tüm şehirlerde iş yeri sayısının arttığı tespit edildi. Ağustos ayında iş yeri sayısında en yüksek artış 5 bin 714 adetle Hatay'da yaşandı. Hatay'ı sırasıyla 4 bin 810 artışla Ankara, 3 bin 376 artışla Kahramanmaraş ve 2 bin 928 artışla Malatya takip etti.