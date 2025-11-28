İstanbul'da kırmızı et fiyatı sabitlendi: 32 gün süre verildi

Et ve Süt Kurumu ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken mega kent İstanbul'da et fiyatlarına ilişkin dikkar çeken bir karar alındı.

Vatandaşın alım gücünün eridiği, kasabın önünden geçmenin lüks olduğu şu günlerde, İstanbul'dan bir "fiyat sabitleme" hamlesi geldi.

TEREYAĞI FİYATI DA SABİTLENDİ

Enflasyon canavarına karşı tüketicinin korunması amacıyla harekete geçen İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), kırmızı et ve tereyağı etiketlerini yıl sonuna kadar dondurduğunu duyurdu. Ancak sabitlenen fiyatlar bile dar gelirlinin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Kırmızı et krizi kapıda mı?

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile imzalanan protokol çerçevesinde, ekonomik koşullar altında ezilen vatandaşa destek olmak istediklerini açıkladı. Güzeldere, 31 Aralık tarihine kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde kırmızı et ve tereyağının "ekonomik" fiyatlarla raflarda olacağını belirtti.

KIYMA 485, KUŞBAŞI 510 LİRA OLACAK

Etiketlerin sürekli değiştiği bir piyasa ortamında alınan bu kararla, yıl sonuna kadar geçerli olacak tarife de netleşti.

Faruk Güzeldere, uygulamanın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız."

Sabitleme kararı sadece kırmızı etle sınırlı kalmadı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ancak fiyatıyla cep yakan tereyağı da kampanyaya dahil edildi. Güzeldere, tereyağı fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amaçlarının yerel marketler olarak vatandaşı enflasyona karşı korumak olduğunu belirten Güzeldere, birçok kategoride indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yürüttüklerini ifade etti.

İŞTE UCUZ ETİN SATILACAĞI MARKETLER

Et ve Süt Kurumu üzerinden tedarik edilen bu ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar için geçerli olan market zincirleri ise şunlar:

Hakmar, Mopaş, Kim, Onur Market, Biçen, Altun, Happy Center, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross.

ET VE SÜT KURUMU İLE İLGİLİ İDDİALAR

Gazeteci Bahadır Özgür’ün Halktv.com.tr'de yayımlanan yazısına göre, Et ve Süt Kurumu (ESK), 2023 yılında 22,5 milyon euro karşılığında 13 bin baş kesimlik sığır ithal etti. Tüm ihaleler, Macaristan merkezli Livestock Agent Hungary adlı şirkete verildi. Ancak şirketin kurucularının Türk vatandaşı Osman Kuş ile Koletich Laszlo Attila olduğu ve bu yapının “yabancı görünümlü yerli” olduğu ortaya çıktı. Aynı ortaklar, 2018’de Türkiye’de bir şirket kurmuş ve ardından Macaristan’daki firmayı oluşturmuştu.

İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!

ESK'DEN PİYASA DALGALANMASI AÇIKLAMASI!

Milyonlarca euroluk kamu kaynağı 'yabancı görünümlü yerli' firmaya akıtan ESK'den de et fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında açıklama geldi.

ESK 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek şunları ifade etti: "Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkân ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz (ESK) tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı

Öte yandan Halktv.com.tr Yazarı Özgür, ESK'nin et ithalatındaki beş sözleşmeye dikkat çekmişti:

13 Ocak 2023: 2.500 baş – 4,06 milyon euro

1 Mart 2023: 2.000 baş – 3,5 milyon euro

11 Nisan 2023: 2.500 baş – 4,375 milyon euro

18 Mayıs 2023: 2.000 baş – 3,5 milyon euro

8 Eylül 2023: 4.000 baş – 7,1 milyon euro

Toplam ödeme 22,535 milyon euroya ulaştı.

İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı

Özgür, ESK’nın Avrupa’dan ithal ettiği etin yarısından fazlasını Polonya merkezli Polonia Beef’ten aldığını, bu şirkete 20,8 milyar TL ödeme yapıldığını yazdı. Şirketin ortaklarından biri olan Okan Ataş, Mart 2025’te yüzde 20 hisseyle katıldı. Ataş’ın sektörde geçmişi bulunmazken, AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Polonia Beef Farm adlı iştirak şirketin kurucu ortaklarından biri de AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Halil Efe Tunç.

Özgür, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın da Macaristan’daki et ticareti şirketleriyle bağlantısına değinerek, et ithalatındaki kamu kaynaklarının belli yapılar etrafında toplandığını ve bunun etik açıdan tartışmalı olduğunu vurguladı.