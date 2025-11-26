Kırmızı et krizi kapıda mı?

Kırmızı et piyasasında son günlerde yaşanan fiyat artışları gündeme oturdu. Karkas etin kilogram fiyatına sadece 10 gün içinde 65 liralık bir zam yansıdı. Bu büyük zam ile beraber, bölgelere göre değişmekle birlikte karkas etin kilogramı 520 lira ile 550 lira bandına kadar tırmandı.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kırmızı et piyasasında yaşananları değerlendirdi.

Alman medyasında Türkler kırmızı et yiyemiyor haberi yapıldı

Tüfekçi, “Hayvanınızı satmayın, daha da pahalı olacak” şeklindeki yönlendirmelerin ve Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ithalatı durdurduğuna dair çıkan haberlerin fiyatları yukarı çektiğini söyledi. ESK'nın canlı hayvan taşıyan iki gemisinin yolda olduğunu duyurduğunu hatırlatan Tüfekçi, ithalat sürecinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Bu söylenti ve iddiaların manipülasyon olduğunu ve bu manipülasyonlar yüzünden tüccarların zor durumda kaldığını savunan Tüfekçi Dünya'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kesim yapmak isteyen tüccarlar, parasını ödedikleri hayvanın bile ertesi gün ‘Kusura bakmayın, kesmekten vazgeçtim’ denilerek satıştan dönüldüğünü görüyor. Manipülasyon yapan kişiler, olumsuz haberler yayarak fiyatları yapay şekilde yükseltmeye çalışıyor ve maalesef bunda başarılı oluyorlar.”

Et ve Süt Kurumu Müdürü kendi şirketinden devlete et satmış

“Hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na söz konusu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için başvuruda bulunduk. Çünkü üreticiler, bu kişilerin söylemleri doğrultusunda hayvanlarını kesim için piyasaya sürmüyor. Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun bu”

"GERÇEK ÜRETİCİYE YEM DESTEĞİ VERİLMELİ"

Madalyonun diğer yüzünde üreticinin de haklı gerekçeleri olduğunu belirten Tüfekçi, artan yem maliyetlerine işaret etti. Son bir ay içerisinde yem fiyatlarına iki defa zam geldiğini aktaran Tüfekçi, “Etteki fiyat artışını kökünden çözmek istiyorsak, besicimizin yem maliyetini kontrol altına almamız gerekiyor. En büyük gider kalemimiz yem. Bu nedenle yem fabrikalarının mutlaka denetlenmesi şart. Devletimizin buzağı desteğine benzer şekilde, gerçek besiciye yem desteği sağlaması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAP HASTALIĞI

Ayrıca şap hastalığının da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Tüfekçi, hastalık nedeniyle ilçeler arası hayvan hareketliliğinin kısıtlandığını, bunun da arz-talep dengesini bozduğunu belirtti.

KIVIRCIK KARKAS FİYATI 650 TL'Yİ GÖRDÜ

Son 10 günde ete gelen yüzde 15'lik zammın, karkas etin kilosunda 40 ila 65 liralık bir artışa tekabül ettiğini belirten Tüfekçi, güncel piyasa verilerini şöyle paylaştı:

“Karkas etin kilosu 520-550 lira arasında seyrediyor. İstanbul’daki kasaplarda dana kıyma 800 liradan başlayıp bölgelere göre 1.100 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşının kilosu 950 ile 1.100 lira arasında değişirken, Balıkesir kıvırcık koyununun karkas kilogram fiyatı ise 650 liraya ulaşmış durumda.”

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin son verilerine göre ise son bir ayda dana bıçak yağsız etin kilogram fiyatı yüzde 7,2 artışla ortalama 499,1 TL'ye, kuzu bıçak yağsız etin kilogramı ise yüzde 2,6 artışla 523,57 TL'ye yükseldi.