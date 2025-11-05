Alman medyasında Türkler kırmızı et yiyemiyor haberi yapıldı

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle Türk halkı derin bir ekonomik kriz ile boğuşuyor. 22 bin liralık asgari ücret, aylardan beri Açlık Sınırı'nın altındayken emekli de 16 bin liralık maaş mahkum edildi.

Türkiye'deki kira fiyatları nedeniyle bir kişinin, hem kira verip hem de insani şartlar altında yaşamak imkansız.

Türkiye'de asgari ücretli bir kişi kira, fatura ve benzeri harcamalar yapmazsa sadece kıyma alırsa sadece 33 kilo kıyma alabiliyor.

Türkiye'de kişi başı et tüketimi de yaklaşık 16,6 kilogram.

Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!

Türkiye'de kırmızı et almak cesaret isterken bu kriz Alman medyasında da haber oldu. Almanya da et tüketimi de yaklaşık 51,6 kilogram.

SONUNDA BU DA OLDU! TÜRKLER ET YİYEMİYOR HABERİ YAPTILAR

Almanya'da ARD'ye bağlı yayın yapan Tagesschau, "Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor" başlıklı bir haber yaptı.

Tagesschau Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden birine sahip olduğunu fakat resmi verilere göre enflasyonunun yüzde 33 olarak açıklandığını yazdı.

Alman medyası, uzmanların gerçek enflasyonun bunun iki katı olduğunu dile getirdiğini de haberleştirdi.

Alman medyası, Türk bir çalışanın 450 avro yani 22 bin lira aldığını yazdı. Almanlar, İstanbul gibi şehirlerde bu paranın anlamsız olduğunu ifade etti. Alman medyası, Fırıncılık yapan Metin isimli bir Türk vatandaşına mikrofon uzattı. Vatandaş Metin, sadece kiraya 25 bin lira verdiğini ayda sadece bir kez kırmızı et yiyebildiğini ifade etti.