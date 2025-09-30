Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye’de gıda enflasyonunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da bulunduğuna dikkat çekerek, yapılan tüm müdahalelere rağmen fiyat artışlarının devam ettiğini vurguladı.

Ağaoğlu, son dönemde temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için mutfağın her geçen gün daha da erişilemez hale geldiğini ortaya koydu.

Ağaoğlu, özellikle yumurta ve et fiyatlarındaki sert yükselişin, toplumun büyük kesimini doğrudan etkilediğini belirtti.

“EMEKLİ VE DAR GELİRLİ ETİ BAYRAMDAN BAYRAMA ALIYOR”

Gıdada hayvansal protein kaynaklara erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Ağaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasilerin görüş alanına girmeyen ve gündeminde olmayan ama insanımız için en önemli konuların başında olan mutfakta olumsuz gelişmeler var. Artan fiyatlar yüzünden emekli dar gelirli için, et alabilmek neredeyse ancak bayramdan bayrama mümkün hale geldi” ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, beyaz et sektöründe piyasa hakimiyeti bulunan bazı büyük firmalara Rekabet Kurumu tarafından 3,7 milyar TL para cezası verilmesine rağmen, fiyat artışlarının durmaksızın devam ettiğini belirtti.

Ağaoğlu, “Beyaz et piyasasında oligopol oluşturduğu için neredeyse tüm markalara Rekabet Kurumu tarafından 3 milyar 700 milyon liralık ceza uygulandı” dedi.

3 AYLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 100 OLDU

Vatandaşın en temel hayvansal protein kaynaklarından biri olan yumurtanın da son üç ayda neredeyse iki katına çıktığını belirten Ağaoğlu, semt pazarlarından alınan fiyatları da paylaştı. Ağaoğlu, yumurtaya gelen zammı, “Vatandaşın yegane hayvansal protein kaynağı olan yumurta fiyatları son 3 ayda 100-125 lira bandından 200-240 liraya çıktı. 90 günlük artış oranı yüzde 100” diyerek paylaştı.