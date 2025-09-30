Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!

Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye’de gıda enflasyonunun derinleştiğine dikkat çekerek kırmızı etin ancak “bayramdan bayrama” alınabilecek bir ürün haline geldiğini ve son 3 ayda yumurta fiyatlarının yüzde 100 arttığını, semt pazarındaki güncel fiyatlarla birlikte açıkladı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye’de gıda enflasyonunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da bulunduğuna dikkat çekerek, yapılan tüm müdahalelere rağmen fiyat artışlarının devam ettiğini vurguladı.

Ağaoğlu, son dönemde temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için mutfağın her geçen gün daha da erişilemez hale geldiğini ortaya koydu.

Ekmeğe zam geldi vatandaş çileden çıktıEkmeğe zam geldi vatandaş çileden çıktı

Ağaoğlu, özellikle yumurta ve et fiyatlarındaki sert yükselişin, toplumun büyük kesimini doğrudan etkilediğini belirtti.

Eylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik olduEylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik oldu

“EMEKLİ VE DAR GELİRLİ ETİ BAYRAMDAN BAYRAMA ALIYOR”

Gıdada hayvansal protein kaynaklara erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Ağaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasilerin görüş alanına girmeyen ve gündeminde olmayan ama insanımız için en önemli konuların başında olan mutfakta olumsuz gelişmeler var. Artan fiyatlar yüzünden emekli dar gelirli için, et alabilmek neredeyse ancak bayramdan bayrama mümkün hale geldi” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin en çok sorduğu soruları yanıtladıEmeklilerin en çok sorduğu soruları yanıtladı

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, beyaz et sektöründe piyasa hakimiyeti bulunan bazı büyük firmalara Rekabet Kurumu tarafından 3,7 milyar TL para cezası verilmesine rağmen, fiyat artışlarının durmaksızın devam ettiğini belirtti.

Beyaz et devleri Rekabet Kurumu'nun radarında!Beyaz et devleri Rekabet Kurumu'nun radarında!

Ağaoğlu, “Beyaz et piyasasında oligopol oluşturduğu için neredeyse tüm markalara Rekabet Kurumu tarafından 3 milyar 700 milyon liralık ceza uygulandı” dedi.

3 AYLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 100 OLDU

Vatandaşın en temel hayvansal protein kaynaklarından biri olan yumurtanın da son üç ayda neredeyse iki katına çıktığını belirten Ağaoğlu, semt pazarlarından alınan fiyatları da paylaştı. Ağaoğlu, yumurtaya gelen zammı, “Vatandaşın yegane hayvansal protein kaynağı olan yumurta fiyatları son 3 ayda 100-125 lira bandından 200-240 liraya çıktı. 90 günlük artış oranı yüzde 100” diyerek paylaştı.

yumurta1.jpeg

yumurtaa.jpeg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Ekonomi
Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?
Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?
Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler
Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler