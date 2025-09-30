Eylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayına dair üretici ve market fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Böylece eylül ayı zam ve indirim şampiyonu olan ürünler belli oldu. Açıklamaya göre markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,1 ile marul olurken, en sert düşüş yüzde 42,7 ile limonda yaşandı.

GİRDİ MALİYETLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bayraktar’ın değerlendirmelerine göre tarımsal girdi maliyetleri hız kesmeden artıyor. Ağustos’a kıyasla 20.20 kompoze gübresi yüzde 2,1, DAP ve amonyum nitrat gübresi yüzde 1,3, amonyum sülfat gübresi ise yüzde 1,2 yükseldi. Buna karşılık ÜRE gübresinde yüzde 2,9 oranında gerileme yaşandı.

Mazot fiyatı aylık bazda yüzde 4,4 artarken yıllık artış yüzde 31,3’e ulaştı. Besi yemi yüzde 4,1, süt yemi yüzde 3,1 yükselirken, elektrik fiyatları yıllık bazda yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatları ise yüzde 14,9 oranında arttı.

MARKET İLE ÜRETİCİ ARASINDAKİ FARK UÇURUMA DÖNDÜ

Eylül ayında üretici ile market fiyatları arasındaki en büyük fark patateste görüldü. Üreticide 4,38 TL’den satılan patates, markette 19,08 TL’ye ulaştı. Böylece fiyat farkı yüzde 335,5 oldu.

Patatesten sonra en fazla fark; kabakta yüzde 308,7, marulda yüzde 250,4, patlıcanda yüzde 227,9 ve havuçta yüzde 218,3 olarak kaydedildi.

MARKETTE EN ÇOK ARTIŞ VE DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜRÜNLER

Market tarafında Eylül ayında takip edilen 36 üründen 29’unun fiyatı arttı.

Marul, yüzde 65,1 ile en çok zamlanan ürün oldu.

Onu yüzde 54 ile sivri biber, yüzde 38,8 ile kabak, yüzde 37,7 ile patates ve yüzde 20,1 ile yeşil soğan takip etti.

En sert düşüş ise yüzde 42,7 ile limonda yaşandı. Limonu; havuç, yeşil fasulye, tavuk eti ve toz şeker izledi.

ÜRETİCİ CEPHESİNDE FINDIK ZİRVEDE

Üretici tarafında Eylül ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 73,7 ile fındıkta kaydedildi. Sivri biber yüzde 70,1, kabak yüzde 35,8, marul yüzde 33, kuru incir ise yüzde 29,4 oranında yükseldi.

Buna karşılık en fazla düşüş yüzde 26,9 ile limonda yaşandı. Yeşil fasulye, kuru fasulye, maydanoz, patates ve nohut da gerileyen ürünler arasında yer aldı.