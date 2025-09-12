Enflasyon açıklandı: En çok zam zeytinyağı ve çikolataya geldi

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon oranı hafif bir artışla %2,2 seviyesine ulaştı. Özellikle zeytinyağı ve çikolata fiyatları büyük artış gösterirken, enerji kalemlerinde ise düşüş kaydedildi.

GIDA ÜRÜNLERİ ENFLASYONDA BELİRLEYİCİ OLDU

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da Ağustos ayı tüketici enflasyonunun %2,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu oran, 2025 yılı içerisinde enflasyonda gözlemlenen ilk artışı işaret ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında enflasyon oranı %2 seviyesindeydi.

İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, fiyat artışlarının ana nedeninin gıda ürünlerinde görülen yükseliş olduğunu ifade ederken, enerji maliyetlerindeki düşüşün genel enflasyon üzerindeki baskıyı sınırladığını vurguladı.

Gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 oranında artış gösterdi. Özellikle meyve, şeker, reçel, bal ve şekerli ürünlerin fiyatları ortalamanın üzerinde yükselerek %7’ye kadar ulaştı. Süt ve et ürünleri ile yumurtada ise %3 civarında bir fiyat artışı kaydedildi. En dikkat çekici artışlar ise %23 ile zeytinyağı ve %21,3 ile çikolata fiyatlarında görüldü.

ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

2025 yılı Ağustos ayında enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında geriledi. Ancak, bu alandaki düşüş temposu son dört ayda giderek yavaşladı. Akaryakıt fiyatlarında yıllık bazda %2,5, sıvı yakıtta ise %5 oranında azalma gözlemlendi. Elektrik ve merkezi ısıtma fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken, doğal gazda küçük bir artış kaydedildi.

HİZMET SEKTÖRÜ VE KİRALARDA YÜKSELİŞ

Hizmet sektöründe ortalama fiyat artışı %3,1 olarak belirlendi. Toplu taşıma ve sosyal hizmetler (bakım evleri, huzurevleri vb.) %8,1 oranında artışla dikkat çekti. Hastaneler, sigorta hizmetleri ve diğer sosyal tesislerde de fiyatlar sırasıyla %6,5 ve %6,4 arttı.

Ev kiraları da yükseliş gösteren kalemler arasında yer aldı. Net kira bedellerindeki yıllık artış oranı %2 oldu.

AYLIK BAZDA EN ÇOK KAHVE ZAMLANDI

Ağustos ayında, Temmuz ayına göre tüketici fiyatları sadece %0,1 oranında artış gösterdi. Ancak, bu dönemde gıda kalemleri içinde en fazla fiyat artışı yaşayan ürün kahve oldu. Bir aylık süreçte kahvenin fiyatı %3,1 oranında arttı.