Enflasyon açıklandı: En çok zam zeytinyağı ve çikolataya geldi

Enflasyon açıklandı: En çok zam zeytinyağı ve çikolataya geldi
Yayınlanma:
Almanya'da ağustos ayında enflasyon hafif artış gösterirken, zeytinyağı ve çikolata en çok zam alan iki ürün oldu.

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon oranı hafif bir artışla %2,2 seviyesine ulaştı. Özellikle zeytinyağı ve çikolata fiyatları büyük artış gösterirken, enerji kalemlerinde ise düşüş kaydedildi.

GIDA ÜRÜNLERİ ENFLASYONDA BELİRLEYİCİ OLDU

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da Ağustos ayı tüketici enflasyonunun %2,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu oran, 2025 yılı içerisinde enflasyonda gözlemlenen ilk artışı işaret ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında enflasyon oranı %2 seviyesindeydi.

İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, fiyat artışlarının ana nedeninin gıda ürünlerinde görülen yükseliş olduğunu ifade ederken, enerji maliyetlerindeki düşüşün genel enflasyon üzerindeki baskıyı sınırladığını vurguladı.

Gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 oranında artış gösterdi. Özellikle meyve, şeker, reçel, bal ve şekerli ürünlerin fiyatları ortalamanın üzerinde yükselerek %7’ye kadar ulaştı. Süt ve et ürünleri ile yumurtada ise %3 civarında bir fiyat artışı kaydedildi. En dikkat çekici artışlar ise %23 ile zeytinyağı ve %21,3 ile çikolata fiyatlarında görüldü.

ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

2025 yılı Ağustos ayında enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında geriledi. Ancak, bu alandaki düşüş temposu son dört ayda giderek yavaşladı. Akaryakıt fiyatlarında yıllık bazda %2,5, sıvı yakıtta ise %5 oranında azalma gözlemlendi. Elektrik ve merkezi ısıtma fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken, doğal gazda küçük bir artış kaydedildi.

HİZMET SEKTÖRÜ VE KİRALARDA YÜKSELİŞ

Hizmet sektöründe ortalama fiyat artışı %3,1 olarak belirlendi. Toplu taşıma ve sosyal hizmetler (bakım evleri, huzurevleri vb.) %8,1 oranında artışla dikkat çekti. Hastaneler, sigorta hizmetleri ve diğer sosyal tesislerde de fiyatlar sırasıyla %6,5 ve %6,4 arttı.

Ev kiraları da yükseliş gösteren kalemler arasında yer aldı. Net kira bedellerindeki yıllık artış oranı %2 oldu.

AYLIK BAZDA EN ÇOK KAHVE ZAMLANDI

Ağustos ayında, Temmuz ayına göre tüketici fiyatları sadece %0,1 oranında artış gösterdi. Ancak, bu dönemde gıda kalemleri içinde en fazla fiyat artışı yaşayan ürün kahve oldu. Bir aylık süreçte kahvenin fiyatı %3,1 oranında arttı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Ekonomi
İstanbul'da ulaşıma zam talebi: Tarih belli oldu!
İstanbul'da ulaşıma zam talebi: Tarih belli oldu!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!