İngiltere’den Türkiye’ye çöp göndermeye çalışan şirkete ceza

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre İngiltere Çevre Ajansı, Lancashire merkezli MV Recycling (UK) Ltd adlı geri dönüşüm şirketinin yasa dışı atık ihracatı girişimi nedeniyle cezalandırıldığını açıkladı.

Mahkeme sürecinde şirket, kirlenmiş atıkların ihracatına teşebbüsle ilgili üç ayrı suçlamayı kabul etti. Karar doğrultusunda şirkete 30 bin 400 sterlin para cezası verildi. Bu miktarın güncel kurla yaklaşık 2 milyon liraya karşılık geldiği belirtildi.

Şirket yöneticisi Noormohammed Master’ın, evsel atıklar ve elektrikli eşya kalıntılarıyla yoğun şekilde kirlenmiş plastik atıkları, çevre açısından daha düşük riskli kabul edilen “Yeşil Liste” atığı olarak göstermeye çalıştığı ifade edildi.

İngiliz makamlarının açıklamasına göre ilk ihlal Mart 2019’da tespit edildi. Çevre Ajansı’nın yaptığı uyarı ve verdiği açık talimatlara rağmen şirketin faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Kent bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde 11 konteyner atığın yüklenerek Felixstowe Limanı’na taşındığı, ancak yapılan incelemelerde atıkların beyan edildiği nitelikte olmadığının ortaya çıktığı bildirildi. Bunun üzerine söz konusu atıkların ihracatına izin verilmedi.

MV Recycling (UK) Ltd, son olarak Türkiye'ye göndermek için Türk şirketlerle bir iş anlaşması imzalamıştı. Türkiye'ye gönderilmek üzere toplam 9 konteynerden oluşan sevkiyatlarda incelemelerin ardından Felixstowe'da alıkonuldu. İngiltere Ulusal Çevre Suçları Birimi Müdür Yardımcısı Joanna Larmour, “MV Recycling (UK) Ltd, çevreyi ve toplulukları korumak için yürürlükte olan mevzuatı tamamen hiçe sayarak, yasaları çiğnedi ve uyarıları dikkate almadı. Planlarını uygulamaya devam ederek bir yıl içinde üç kez suç işledi. Görevlilerimiz atık suçlarıyla mücadele etmek için yorulmadan çalışıyor ve bu kovuşturmanın sonucu, diğerlerine önemli atık yasalarını çiğneyen şirketlere müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net bir mesaj gönderiyor. Soruşturmamızın ardından şirket sorumlu tutulmuştur. Suçlular, sistemi istismar etmeye çalıştıklarında haklarında işlem yapılacağını bekleyebilirler” dedi.