İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasaların öngördüğü şekilde politika faiz oranını yüzde 3,75 düzeyinde değiştirmedi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINMADI

BoE Para Politikası Kurulunun (PPK) yaptığı açıklamada, karar alma sürecindeki oylama detayları paylaşıldı. PPK bünyesinde yer alan üyelerden, aralarında BoE Başkanı Andrew Bailey'nin de bulunduğu 6 kişi faizin sabit kalması yönünde oy kullanırken, 3 üye faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini savundu.

YÜZDE 2'LİK HEDEF İÇİN HAZIRLIK

Açıklamada, politika faizinin yüzde 3,75 oranında tutulmasının uygun bulunduğu belirtilirken, enflasyonun orta vadedeki yüzde 2'lik hedefe indirilmesi adına PPK'nin gereken adımları atmaya hazır olduğu vurgulandı.

ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞIN ENERJİ ŞOKU

Ortadoğu coğrafyasında patlak veren savaşın ardından ortaya çıkan enerji şokunun İngiltere ekonomisi üzerindeki yansımalarının belirsizliğini koruduğu hatırlatıldı. Kurul, söz konusu belirsizliğe ilişkin, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için gerekli politika duruşu, şokun boyutu ile süresine ve şokun finansal koşullar da dahil olmak üzere ekonomi genelinde nasıl yayıldığına bağlı olacak" ifadelerine yer verdi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YENİDEN HIZLANDIRACAK

Ülkede yıllık enflasyon rakamının haziran ayında yüzde 2,6 seviyesine düştüğü anımsatılan metinde, yüksek enerji fiyatlarının ekonomiye nüfuz etmesi devam ettikçe yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonda yeniden ivmelenme beklendiği aktarıldı.

Kurul açıklamasında enflasyon risklerine dair şu değerlendirmeler yapıldı:

"Önemli ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riski, yüksek enerji fiyatları ne kadar uzun süre devam ederse o kadar artmaktadır. Şu ana kadar bu tür etkilere işaret eden çok az kanıt bulunuyor ve son verilerde temel enflasyonun azaldığına yönelik net işaretler görülmeye devam ediyor. Gevşek iş gücü piyasası koşulları ile hane halkı ve işletmelerin savaştan önceki döneme kıyasla karşı karşıya kaldığı daha yüksek faiz oranları da zaman içinde enflasyonu düşürücü etki gösterecek. PPK, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ancak Ortadoğu'daki gelişmelerin seyrine bağlı olarak görünümün önemli ölçüde değişme olasılığı bulunuyor."

BOE BAŞKANI'NDAN YENİDEN YÜKSELİŞ UYARISI

Kararın ardından konuşan BoE Başkanı Bailey, enflasyonun tahminlerinden daha hızlı bir şekilde düştüğünü söylemesine karşın, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarında yüksek ve dalgalı bir tablo yarattığını kaydetti.

Bailey, konuya ilişkin, "Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesine yol açacaktır. Çatışma nasıl gelişirse gelişsin, bizim görevimiz, enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olmasını ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.