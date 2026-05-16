Havayolu şirketleri bir bir batıyor: 24 yıllık dev iflas etti

Havacılık sektöründe yaşanan ekonomik darboğaz ve operasyonel zorluklar, bir şirketin daha faaliyetlerinin sonlanmasına yol açtı.

GÜVENLİK DENETİMİ SONRASI LİSANS İPTAL EDİLDİ

2002 yılında kurulan ve Guadeloupe merkezli olarak faaliyet gösteren Air Antilles; Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi Fransız Batı Hint Adaları arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyordu.

Şirketin kapanış sürecine giden operasyonel ve mali gelişmeler şu şekilde kronolojilendirildi:

Fransa sivil havacılık otoritesi tarafından Aralık 2025'te yapılan güvenlik denetiminde tespit edilen teknik eksiklikler nedeniyle şirketin işletme lisansı iptal edildi.

Uçuşların durdurulmasıyla birlikte ciddi bir gelir kaybı yaşayan şirket, denetim raporundaki sorunları gidermek için ihtiyaç duyulan yeni finansmanı sağlayamadı.

Mali krizin derinleşmesiyle birlikte hava yolu şirketinin toplam borcu 69 milyon doları aştı.

MAHKEMEDEN RESMİ TASFİYE KARARI

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Pointe-à-Pitre Ticaret Mahkemesi 27 Nisan tarihinde şirket hakkında tasfiye kararı aldı. Mahkeme tarafından yapılan hukuki ve finansal değerlendirmede, mevcut borç yükünün büyüklüğü ve yükümlülüklerin karşılanamaması nedeniyle şirketin faaliyetlerine devam ederek toparlanmasının imkânsız olduğu kararına varıldı.

Aralık 2025’ten bu yana ticari uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla resmi olarak kapandı ve tüm faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.