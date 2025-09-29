Hani olmayacaktı! TOGG Avrupa'da daha ucuz!

Hani olmayacaktı! TOGG Avrupa'da daha ucuz!
Yayınlanma:
TOGG'un Avrupa fiyatı açıklandı. "Yerli ve milli olarak" tanıtılan TOGG'un Avrupa fiyatlarının Türkiye'den ucuz olması dikkat çekti. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı sadece 3 hafta önce "Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak" demişti.

Yerli otomobil üreticisi TOGG, Avrupa pazarına resmen giriş yaptı. T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatlarının Türkiye fiyatlarından daha düşük olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ALMANYA FİYATLARI TÜRKİYE’DEN UCUZ

2023/03/14/togg10.jpg

2023 yılında satışa sunulan T10X modeli, yeni sedan modeli T10F ile birlikte Avrupa’da da satışa çıktı. Almanya’da sadece büyük bataryalı ve en pahalı versiyonların siparişe sunulduğu bu modellerin fiyatı 46.190 euro olarak belirlendi.

TOGG T10F 2025 Fiyat Listesi: Türkiye Fiyatları AçıklandıTOGG T10F 2025 Fiyat Listesi: Türkiye Fiyatları Açıklandı

Türkiye’de ise yüzde 25 ÖTV nedeniyle fiyatlar yaklaşık 2,5 milyon TL’den başlıyor. Tüm opsiyonlar tercih edildiğinde ise Türkiye fiyatı, yüzde 55 ÖTV ile 3,1 milyon TL’yi aşabiliyor. Almanya’da ise yüzde 19 KDV ile fiyat yaklaşık 2,25 milyon TL’ye denk geliyor.

AVRUPA’DA SATIŞ AĞI GENİŞLEYECEK

2022/11/25/togg1.jpg

TOGG, önümüzdeki aylarda Hollanda, Fransa, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde de satışa başlamayı planlıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Avrupa fiyatlarının Türkiye’den ucuz olması, kullanıcılar arasında “yerli otomobilin öncelikle yurtiçinde uygun fiyatla satılması gerekirdi” tepkilerine yol açtı.

TOGG T10F'in fiyatı belli oldu!TOGG T10F'in fiyatı belli oldu!

TOGG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: PAHALI OLMAYACAK

Öte yandan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un satış fiyatı hakkında 3 hafta önce yaptığı açıklamada "Almanya'da daha ucuz nasıl satalım? Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak." demişti.

Almanya'da 700 bin lira daha ucuz olacaktı: TOGG yönetimi açıklama yaptı!Almanya'da 700 bin lira daha ucuz olacaktı: TOGG yönetimi açıklama yaptı!

Otomobilin global pazarda konumlandırılması ve vergilendirme politikaları fiyat farkı yaratıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Ekonomi
4 bin kişiyi işten çıkaracaklar: Tarih verildi!
4 bin kişiyi işten çıkaracaklar: Tarih verildi!
Özgür Erdursun milyonlarca çalışanı uyardı: Emeklilikte planlama hayati önem taşıyor
Özgür Erdursun milyonlarca çalışanı uyardı: Emeklilikte planlama hayati önem taşıyor