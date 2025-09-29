Hani olmayacaktı! TOGG Avrupa'da daha ucuz!

Yerli otomobil üreticisi TOGG, Avrupa pazarına resmen giriş yaptı. T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatlarının Türkiye fiyatlarından daha düşük olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ALMANYA FİYATLARI TÜRKİYE’DEN UCUZ

2023 yılında satışa sunulan T10X modeli, yeni sedan modeli T10F ile birlikte Avrupa’da da satışa çıktı. Almanya’da sadece büyük bataryalı ve en pahalı versiyonların siparişe sunulduğu bu modellerin fiyatı 46.190 euro olarak belirlendi.

Türkiye’de ise yüzde 25 ÖTV nedeniyle fiyatlar yaklaşık 2,5 milyon TL’den başlıyor. Tüm opsiyonlar tercih edildiğinde ise Türkiye fiyatı, yüzde 55 ÖTV ile 3,1 milyon TL’yi aşabiliyor. Almanya’da ise yüzde 19 KDV ile fiyat yaklaşık 2,25 milyon TL’ye denk geliyor.

AVRUPA’DA SATIŞ AĞI GENİŞLEYECEK

TOGG, önümüzdeki aylarda Hollanda, Fransa, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde de satışa başlamayı planlıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Avrupa fiyatlarının Türkiye’den ucuz olması, kullanıcılar arasında “yerli otomobilin öncelikle yurtiçinde uygun fiyatla satılması gerekirdi” tepkilerine yol açtı.

TOGG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: PAHALI OLMAYACAK

Öte yandan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un satış fiyatı hakkında 3 hafta önce yaptığı açıklamada "Almanya'da daha ucuz nasıl satalım? Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak." demişti.

Otomobilin global pazarda konumlandırılması ve vergilendirme politikaları fiyat farkı yaratıyor.