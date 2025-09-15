TOGG T10F Fiyatları Açıklandı: Hangi Versiyon Ne Kadar?

TOGG T10F Fiyatları Açıklandı: Hangi Versiyon Ne Kadar?
Yayınlanma:
Güncelleme:
TOGG T10F’in Türkiye fiyat listesi açıklandı. V1/V2 versiyonlar ve opsiyon paketlerinin güncel rakamları, ön sipariş ve teslimat notları haberimizde.

6t6w2mcstkuqr38yqzvaoa.webp

TOGG, T10X’in ardından fastback sedan gövde tipindeki T10F ile ürün gamını genişletiyor. Türkiye satış/ön sipariş başlangıcı bugün (15 Eylül) ve fiyat listesi gün içinde açıklanacak. Şirket, Avrupa açılımını Almanya ile başlatıyor; burada siparişlerin 29 Eylül’de açılacağı ve fiyatların siparişle birlikte duyurulacağı belirtiliyor.

fywbe-1757699377-2965-w750-h930-1.webp

Versiyonlar ve menzil: Resmî bilgilere göre T10F; V1E (Standart Menzil RWD), V1 (Uzun Menzil RWD), V2 (Uzun Menzil RWD) ve V2 (Uzun Menzil AWD) şeklinde yapılandırılıyor. Uzun menzil seçeneğinde WLTP 623 km’ye kadar menzil açıklanmış durumda. Tüm versiyonlarda DC 180 kW hızlı şarj ile %20–%80 yaklaşık 28 dakikada dolum sağlanabiliyor.

togg-t10f-foto.webp

Performans: Tek motorlu RWD seçeneklerinde 160 kW / 218 PS ve 0–100 km/s ~7,5 sn; çift motorlu AWD V2’de ise 320 kW / 435 PS, 700 Nm ve 0–100 km/s ~4,1 sn değerleri paylaşılıyor.

Kokpit ve bağlantı: İç mekânda 41,3 inç uçtan uca ekran (12,3” sürücü + 29” multimedya), 8” kontrol ekranı ve Snapdragon® tabanlı dijital kokpit; Trumore ekosistemiyle bağlantılı deneyim öne çıkıyor.

10-maddede-toggun-yeni-modeli-t10f-eqbf.jpg

FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOGG T10F’in Türkiye fiyat listesi açıklandı. V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil için anahtar teslim rakamlar aşağıda; opsiyonlar toplam maliyeti etkiliyor.

Versiyon & Fiyatlar (Türkiye)

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 ₺

  • V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 ₺

  • V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 ₺

Opsiyonlar

  • Teknoloji & Konfor Paketi (V1): 40.000 ₺

  • Kış Paketi (V2): 30.000 ₺

  • Akıllı Destek Paketi (V2): 30.000 ₺

  • 19” Jantlar (V1): 40.000 ₺

  • Krem renk suni deri koltuklar (V2): 50.000 ₺

  • Panoramik cam tavan (V1, V2): 40.000 ₺

  • Meridian Premium ses sistemi (V2): 50.000 ₺

  • Siyah tavan ve yan aynalar (V2): 50.000 ₺

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Otomotiv
SUV’lerle yarışıyorlar: En ucuz 10 hafif ticari araç
SUV’lerle yarışıyorlar: En ucuz 10 hafif ticari araç
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı