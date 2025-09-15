TOGG T10F Fiyatları Açıklandı: Hangi Versiyon Ne Kadar?

TOGG, T10X’in ardından fastback sedan gövde tipindeki T10F ile ürün gamını genişletiyor. Türkiye satış/ön sipariş başlangıcı bugün (15 Eylül) ve fiyat listesi gün içinde açıklanacak. Şirket, Avrupa açılımını Almanya ile başlatıyor; burada siparişlerin 29 Eylül’de açılacağı ve fiyatların siparişle birlikte duyurulacağı belirtiliyor.

Versiyonlar ve menzil: Resmî bilgilere göre T10F; V1E (Standart Menzil RWD), V1 (Uzun Menzil RWD), V2 (Uzun Menzil RWD) ve V2 (Uzun Menzil AWD) şeklinde yapılandırılıyor. Uzun menzil seçeneğinde WLTP 623 km’ye kadar menzil açıklanmış durumda. Tüm versiyonlarda DC 180 kW hızlı şarj ile %20–%80 yaklaşık 28 dakikada dolum sağlanabiliyor.

Performans: Tek motorlu RWD seçeneklerinde 160 kW / 218 PS ve 0–100 km/s ~7,5 sn; çift motorlu AWD V2’de ise 320 kW / 435 PS, 700 Nm ve 0–100 km/s ~4,1 sn değerleri paylaşılıyor.

Kokpit ve bağlantı: İç mekânda 41,3 inç uçtan uca ekran (12,3” sürücü + 29” multimedya), 8” kontrol ekranı ve Snapdragon® tabanlı dijital kokpit; Trumore ekosistemiyle bağlantılı deneyim öne çıkıyor.

FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN



TOGG T10F’in Türkiye fiyat listesi açıklandı. V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil için anahtar teslim rakamlar aşağıda; opsiyonlar toplam maliyeti etkiliyor.

Versiyon & Fiyatlar (Türkiye)

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 ₺

Opsiyonlar