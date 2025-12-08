Hangi otomobil ne kadar yerli? Bakanlık açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye otomotiv sektörünün merakla beklediği verileri kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’de üretim bantlarından inen otomobil modellerinin "yerlilik oranlarını" tek tek açıklayan Bakanlık, hangi modelin yüzde kaç yerli katkı ile üretildiğini gözler önüne serdi. Açıklanan listede, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un modelleri, ulaştıkları yüksek oranlarla zirveye yerleşti.

Bakanlık verilerine göre, Togg’un her iki modeli de listedeki diğer rakiplerini geride bırakarak en yüksek yerli katkı oranına sahip araçlar oldu. Özellikle T10F modeli, yüzde 78'e yaklaşan oranıyla dikkat çekti.

Togg T10F: Yüzde 77,8

Togg T10X: Yüzde 74,9

FIAT EGEA AİLESİNDE BENZİNLİ VE DİZEL FARKI

Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan FIAT Egea serisinde, motor ve şanzıman seçeneklerine göre yerlilik oranlarında değişimler gözlendi. Benzinli modellerde yerlilik oranı dizellere göre daha yüksek seyretti.

Egea Cross Benzinli Paket: Yüzde 64

Egea Cross Dizel Paket: Yüzde 52

Egea Sedan Benzinli Manuel Paket: Yüzde 63

Egea Sedan Dizel Manuel Paket: Yüzde 55

Egea Sedan Dizel Otomatik Paket: Yüzde 51

RENAULT CEPHESİNDE CLİO VE DUSTER RAKAMLARI

Renault grubunda Bursa üretimi Clio’nun manuel versiyonu yüksek yerlilik oranıyla öne çıkarken, otomatik ve hibrit seçeneklerde bu oranın düştüğü görüldü. Yeni Duster modelinde ise oranlar yüzde 41 ile 44 bandında gerçekleşti.

Renault Clio Benzin Manuel Paket: Yüzde 67

Renault Clio Benzin Otomatik Paket: Yüzde 42

Renault Clio Hibrit Otomatik Paket: Yüzde 46

Renault Duster Benzin/LPG Manuel Paket: Yüzde 41,3

Renault Duster Benzin Otomatik Paket: Yüzde 43

Renault Duster Hibrit Otomatik Paket: Yüzde 43

Renault Duster Benzin Otomatik Evolution Paket: Yüzde 44

HYUNDAI MODELLERİNDE İBRE YÜZDE 60'I ZORLUYOR

İzmit’te üretim yapan Hyundai’nin i10, i20 ve Bayon modelleri de listede yerini aldı. Manuel vitesli seçeneklerde yerlilik oranlarının yüzde 60’ın üzerine çıktığı, otomatik versiyonlarda ise yüzde 53-57 aralığında kaldığı görüldü.

Hyundai i10 Benzin Manuel Paket: Yüzde 60,2

Hyundai i10 Benzin Otomatik Paket: Yüzde 57,2

Hyundai i20 Benzin Manuel Paket: Yüzde 60,8

Hyundai i20 Benzin Otomatik Paket: Yüzde 53,7

Hyundai Bayon Benzin Manuel Paket: Yüzde 60,2

Hyundai Bayon Benzin Otomatik Paket: Yüzde 53,8

TOYOTA C-HR VE COROLLA’DA PAKET PAKET DEĞİŞEN ORANLAR

Sakarya’da üretim yapan Toyota’nın hibrit teknolojisiyle öne çıkan C-HR ve Corolla modellerinde ise donanım paketlerine göre çok sayıda farklı yerlilik oranı ortaya çıktı. İşte Toyota modellerinin detaylı listesi:

Toyota C-HR Modelleri:

Flame Paket: Yüzde 48

Passion Paket: Yüzde 46

Passion X-Sport Paket: Yüzde 48

Passion X-Style Paket: Yüzde 47

Toyota Corolla Modelleri:

Vision Plus MDS Paket: Yüzde 50

Vision MDS Paket: Yüzde 52

Dream MDS Paket: Yüzde 51

Dream X-Pack MDS Paket: Yüzde 49

Flame X-Pack MDS Paket: Yüzde 50

Passion X-Pack MDS Paket: Yüzde 49

Dream e-CVT Paket: Yüzde 47

Dream X-Pack e-CVT Paket: Yüzde 47

Flame X-Pack e-CVT Paket: Yüzde 48