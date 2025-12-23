Mercedes'i 50 başsavcı ancak dize getirebildi

ABD’de 50 başsavcıdan oluşan bir koalisyon, “dizel emisyon hileleri” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mercedes-Benz ile yaklaşık 150 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

New York Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, koalisyonun Mercedes-Benz USA hakkında, “şirketin emisyon testlerini yanıltan yazılımlar kullanması nedeniyle çevre ve tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği” iddialarını araştırdığı belirtildi.

Açıklamaya göre, soruşturma Mercedes’in yüz binlerce dizel araca emisyon ölçümlerini yanıltacak şekilde gizli yazılımlar yerleştirdiğini ortaya koydu. Şirketin bu araçları “temiz” ve “yeşil” olarak pazarlayarak tüketicileri yanıltmaya çalıştığı ve ülke genelinde toplulukları yasa dışı şekilde kirlettiği vurgulandı.

2008-2017 YILLARINA MERCEK TUTULDU

Soruşturmanın kapsadığı dönem 2008-2017 yıllarını içeriyor ve bu süreçte Mercedes’in yaklaşık 200 bin dizel aracı söz konusu yazılımlarla sattığı belirtildi. Açıklamada, araçların tanıtıldığı gibi çalışmadığı ve izin verilenin çok üzerinde kirlilik yaydığı belirtildi.

Uzlaşma kapsamında Mercedes, eyaletlere 120 milyon doları hemen ödemeyi kabul ederken, kalan 29,7 milyon dolarlık kısmın ise, şirketin etkilenen araçları onarması, piyasadan çekmesi veya geri satın alması durumunda, araç başına 750 dolar düşüleceği ifade edildi.