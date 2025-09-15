TOGG T10F'in fiyatı belli oldu!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, geçtiğimiz hafta Almanya’da tanıttığı yeni fastback modeli T10F’i resmi olarak satışa sundu. Şirketin ikinci modeli olan T10F’in fiyatları da açıklandı. Modelin fiyatları 1,86 milyon ile 2,34 milyon TL arasında değişiyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, geçtiğimiz hafta Almanya'da tanıttığı yeni fastback modeli T10F'i ön siparişe açtı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Togg'un T10F modelinin fiyatları da resmen duyuruldu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre otomobilin fiyatı 1.860.000 TL - 2.345.000 TL olacak.

togggggggg.jpg

İŞTE TOGG T10F'İN ÖZELLİKLERİ

T10F, selefi T10X'te olduğu gibi arka aksta konumlandırılan 218 beygir gücünde ve 350 Nm tork üreten tek bir motorla sunulacak.

Versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 7,2 saniye. Dört çeker sürümde ise toplam 435 beygir güç ve 700 Nm tork elde ediliyor.

Yeni modelde iki farklı batarya paketi sunuluyor. Standart menzilli versiyon 52,4 kWh kapasiteye sahipken, uzun menzilli seçenekte bu değer 88,5 kWh seviyesine çıkıyor. T10F'in menzili ise 623 km olarak açıklandı.

TOGG T10F hediye edildi Erdoğan direksiyonuna geçtiTOGG T10F hediye edildi Erdoğan direksiyonuna geçti

T10F'de 12,3 inç dijital gösterge paneli, 29 inç yatay multimedya ekranı ve 8 inçlik klima ekranı ile uçtan uca ekran deneyimi bulunuyor.

TOGG T10X NE KADAR?

Türkiye'de yaklaşık 2 senedir satışta olan Togg'un ilk modeli T10X'in fiyatı ise 2 milyon lirayı aşıyor.

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

