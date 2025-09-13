TOGG T10F hediye edildi Erdoğan direksiyonuna geçti

Yayınlanma:
Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli olan T10F hediye edildi. Araba ile ilgili bilgi verilirken Erdoğan'ı "hııı" tepkisi dikkat çekti.

TOGG’un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildi.

TOGG YÖNETİMİ, TESLİMATI DOLMABAHÇE’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, aracın teslimini Dolmabahçe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdi. Teslim sırasında araç, özel olarak Cumhurbaşkanlığı forsuyla donatılmış plaka ile sunuldu.

Erdoğan, mavi renkteki T10F modeliyle kısa bir test sürüşü yaptı. Sürüş sırasında yeni model hakkında teknik bilgiler aldı.

BAKAN KACIR VE FUAT TOSYALI’DAN HEDİYE TAKDİMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, test sürüşünün ardından Erdoğan’a aracı resmi olarak hediye etti.

TOGG T10F’nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

