Almanya'da 700 bin lira daha ucuz olacaktı: TOGG yönetimi açıklama yaptı!

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO’su Gürcan Karakaş, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Togg’un üçüncü modeli T8X’in tanıtıldığı görüşmede, son dönemde gündeme gelen “Çinlilerle ortaklık” iddialarına Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’dan net yanıtlar geldi.

"YENİ BİR HİSSEDAR ALMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, söz konusu iddia üzerine yaptığı açıklamada bugüne kadar ortaklık konusunda bir görüşme olmadığını dile getirerek; “Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyacımız yok” dedi. Teknoloji alanında işbirliği için görüşmeler olduğuna işaret eden Tosyalı; “Teknoloji geliştirmek için Alman bir teknoloji tedarikçisi ile de görüşürüz, Amerikalıyla da görüşürüz, Çinliyle de görüşürüz. Çünkü eninde sonunda dünyaya entegre bir yapı inşa ediyoruz. Ancak neticede özellikle ortaklığa gidecek bir yolda herhangi bir görüşmemiz de yok, öyle bir şeye açık da değiliz” şeklinde cevaplar verdi.

ALMANYA'DA 700 BİN TL DAHA UCUZ

Türkiye’de satış fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan TOGG, Almanya’da yaklaşık 1 milyon 662 bin TL’ye denk gelen bir bedelle satışa sunuluyor. Yani aynı araç, üretildiği ülkede yaklaşık 700 bin TL daha pahalı bir fiyattan alıcı buluyor.

Fuat Tosyalı, TOGG’un Almanya satış fiyatları hakkında gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

“Bizim fabrika çıkış fiyatımız belli. Burada muazzam bir rekabet var. Üretim maliyeti belli, dar bir marjınız var, bir de marketin belirlediği fiyat var. Almanya'da daha ucuz nasıl satalım? Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O, üzerindeki mali ve vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla Almanya'da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV'si, ÖTV'si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye'den ucuza olmayacak"

ALMANYA'DAN SONRA FRANSA VE İTALYA'DA SATIŞA HAZIRLANIYOR

IAA Mobility 2025'te düzenlenen basın toplantısında yurt dışı pazarı olarak Togg’un neden ilk Almanya'yı tercih ettiğine ilişkin soruyu cevaplayan Karakaş, "Doğru zamanda, doğru yerde olmak çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik" dedi.

Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Karakaş, Almanya'dan sonra hangi ülkelerde satışa çıkacaklarının sorulması üzerine, "Almanya'daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istiyoruz." dedi.