Gazprom duyurdu: Türkiye'ye gaz taşıyan hatta saldırı!

Rus enerji şirketi Gazprom, Mavi Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gerçekleştirilen gaz sevkiyatında kullanılan Krasnodarskaya Kompresör İstasyonu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı yapıldığını bildirdi.

Gazprom tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde söz konusu istasyona yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısının detayları paylaşıldı.

HASAR GİDERME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, hedef alınan istasyonun Mavi Akım hattıyla yapılan doğal gaz sevkiyatında kullanıldığına dikkat çekildi. Saldırı sonucunda tesiste meydana gelen hasarın onarılması ve giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

HEDEF TÜRKİYE'NİN GAZ SEVKİYATI

Alınan güvenlik önlemleri sayesinde gaz akışında herhangi bir kesintinin yaşanmadığı ifade edilirken, gerçekleştirilen bu eylemin doğrudan Türkiye’ye yapılan kesintisiz Rus gazı sevkiyatını aksatmayı amaçladığının altı çizildi.

Rus şirket Gazprom, son olarak 2 Nisan tarihinde yaptığı bir başka açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat gerçekleştiren bir tesise yönelik saldırı düzenlediğini duyurmuştu.