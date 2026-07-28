Forex operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
İstanbul Şişli'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden insanları dolandırdığı belirlenen 54 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası alanda gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçlarını önlemek ve tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.
ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN FOREX TUZAĞI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli ilçesinde yatırım faaliyeti adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, bu adreste kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde organize dolandırıcılık eylemleri yürüttükleri tespit edildi.
54 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Emniyet güçlerinin titizlikle sürdürdüğü istihbarat ve takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından, belirlenen çağrı merkezi adresine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen baskın neticesinde 54 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheliler, ifade ve sorgu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne sevk edildi.