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Halk TV Ekonomi Forex operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

Forex operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden insanları dolandırdığı belirlenen 54 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Forex operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası alanda gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçlarını önlemek ve tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN FOREX TUZAĞI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli ilçesinde yatırım faaliyeti adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, bu adreste kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde organize dolandırıcılık eylemleri yürüttükleri tespit edildi.

54 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyet güçlerinin titizlikle sürdürdüğü istihbarat ve takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından, belirlenen çağrı merkezi adresine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskın neticesinde 54 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheliler, ifade ve sorgu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Dolandırıcılık Operasyon Gözaltı
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