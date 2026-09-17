Fonlar tasfiye edildi şimdi ne olacak? Paralar buhar mı olacak?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketinin bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermesinin ardından, söz konusu fonlarda pay sahibi olan yatırımcıların süreçte ne yapması gerektiği merak konusu oldu.

Yatırım fonunun tasfiye edilmesi, fonun faaliyetlerinin sona erdirilmesi, portföyünde bulunan varlıkların nakde çevrilmesi, fonun borç ve giderlerinin karşılanması ve geriye kalan tasfiye bakiyesinin yatırımcılara payları oranında dağıtılması anlamına geliyor.

YATIRIMCININ SATIŞ EMRİ VERMESİ GEREKMİYOR

Tasfiye edilen bir fonun yatırımcısının ayrıca satış emri vermesine gerek bulunmuyor. SPK'nın yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri kapsamında, tasfiye sürecinde katılma paylarının yatırımcının satış talimatı beklenmeden satılması öngörülüyor.

Dolayısıyla yatırımcının fonun tasfiye edildiğini gördükten sonra ayrıca bir satış talimatı oluşturarak parasını çekmeye çalışması gerekmiyor. Yatırımcı açısından süreçte yapılması gereken temel işlem, ilgili fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularını ve yatırım hesabını takip etmek.

FONDAKİ VARLIKLARA NE OLACAK?

Tasfiye kararı, fonun portföyündeki varlıkların yatırımcı açısından ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Tasfiye sürecinde fon portföyünde bulunan hisse senedi, tahvil, bono, döviz ve diğer varlıklar nakde çevriliyor. Fonun borçları, giderleri ve tasfiye kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer yükümlülükleri karşılanıyor. Bu işlemlerin ardından kalan tasfiye bakiyesi, fon katılma payı sahiplerine sahip oldukları paylar oranında dağıtılıyor.

Bu nedenle yatırımcının alacağı nihai tutar, yalnızca tasfiye kararının açıklandığı tarihteki fon fiyatı üzerinden belirlenmiş bir tutar olarak değerlendirilmiyor. Tasfiye sürecinde portföy varlıklarının nakde çevrilmesi ve fonun yükümlülüklerinin karşılanmasının ardından oluşan bakiye önem taşıyor.

PARA YATIRIMCININ HESABINA NASIL GEÇECEK?

Tasfiye sürecinde yatırımcıların satış talimatı vermesi beklenmeden gerçekleştirilen satışlardan elde edilen tutarlar, ilgili düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılar adına açılan hesaplarda tutuluyor.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'nde, tasfiye sürecinde yatırımcılar adına açılan hesaplarda tutulan tutarların nemalandırılmasına ilişkin esaslar da yer alıyor. Tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra yatırımcılara dağıtılacak nihai tutar, sahip olunan katılma payları oranında hesaplanıyor.

TASFİYE KARARI SONRASI FON ALINIP SATILABİLİR Mİ?

Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte fonun normal alım-satım işlemleri sona eriyor. Tasfiye anından itibaren yeni katılma payı ihracı yapılamıyor ve mevcut katılma paylarının geri alınmasına ilişkin normal işlemler gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle yatırımcının tasfiye kararı açıklanan fonda normal fon alım-satım işlemi yapmaya devam etmesi söz konusu olmuyor. Yatırımcıların bu nedenle yatırım yaptıkları fonun KAP sayfasını takip etmeleri önem taşıyor. Bunun yanında fonun izahnamesi ve varsa içtüzüğünde yer alan hükümler de incelenebiliyor.

TASFİYE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bir fonun tasfiye süreci genel olarak şu aşamalardan oluşuyor: Tasfiye kararı alınıyor ve kamuya duyuruluyor; alım-satım işlemleri duruyor; portföyde bulunan varlıklar nakde çevriliyor; fonun yükümlülükleri ve tasfiye kapsamında ortaya çıkan giderler ödeniyor; tüm borçların karşılanmasının ardından kalan tasfiye bakiyesi hesaplanıyor ve kalan tutar yatırımcılara sahip oldukları paylar oranında dağıtılıyor.

YATIRIMCININ NE YAPMASI GEREKİYOR?

Tasfiye edilen fonun yatırımcısı açısından süreçte öncelikli olarak yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

Satış emri vermesine gerek yok çünkü payların satışı yatırımcının ayrıca talimatı beklenmeden gerçekleştiriliyor.

KAP duyuruları yakından takip edilmeli

Yatırım hesabındaki hareketlilikler kontrol edilmeli.

III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülen tasfiye, paranın tamamen yok olması anlamına gelmese de milyonlarca insanı belirsizliğe itiyor.