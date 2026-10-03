Fon skandalı sonrası Borsa İstanbul'da ikinci kayıp hafta! Son anda atağa geçti ama yetmedi

Fon skandalının ardından Borsa İstanbul'da düşüş ikinci haftada da sürdü. 16 Eylül sonrası yaşanan büyük düşüş bu haftada devam etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Haftalık verilere göre, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde en fazla kazandıran hisseler sırasıyla Bera Holding (BERA), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR), Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret (BRSAN), Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve Global Yatırım Holding (GLYHO) oldu.

En fazla değer kaybeden hisseler ise CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi (CWENE), Astor Enerji (ASTOR), Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS), Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret (VESTL) ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret (ODAS) olarak sıralandı.

BERA HOLDİNG HAFTANIN ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde haftanın en fazla kazandıran hissesi Bera Holding oldu. Şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 13,81 değer kazandı.

Bera Holding’i Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi takip etti. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi hisselerinde haftalık yükseliş yüzde 12,20 olarak gerçekleşti. Böylece Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde haftalık getirisi çift haneye ulaşan iki hisse BERA ve OTKAR oldu.

Haftanın en çok kazandıran üçüncü Borsa İstanbul (BIST) 100 hissesi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret oldu. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret hisseleri haftayı yüzde 4,69 yükselişle tamamladı. Onu Akfen Yenilenebilir Enerji izledi. Şirketin hisselerinde haftalık değer kazancı yüzde 4,49 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinin en çok kazandıran ilk beş hissesi arasına giren Global Yatırım Holding ise geçen hafta yatırımcısına yüzde 3,97 getiri sağladı.

CW ENERJİ HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSESİ

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinin kayıp tarafında ise CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi ilk sırada yer aldı. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi hisseleri geçen hafta yüzde 18,84 değer kaybetti.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi şirketini Astor Enerji takip etti. Astor Enerji hisselerindeki haftalık kayıp yüzde 15,79 olarak gerçekleşti. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret de haftanın en sert gerileyen hisseleri arasında yer aldı. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret hisseleri bir haftada yüzde 15,28 değer kaybetti.

Haftanın en fazla değer kaybeden dördüncü Borsa İstanbul (BIST) 100 hissesi Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret oldu. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret hisselerinde haftalık kayıp yüzde 14,92 olarak kaydedildi. Listenin beşinci sırasında ise Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret yer aldı. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret hisseleri geçen hafta yüzde 13,76 geriledi.