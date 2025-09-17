Euro ağızları açık bıraktı!

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendikçe olumlu bir hava eserken, içeride CHP'ye kayyum atanması dövizde satış baskısı getirdi.

Piyaslaar CHP Kurultay davasına kilitlendi

Yatırımcılar ise bu bu kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını dünden bu yana zorlarken bugün 49 lirayı gördü. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çiziyor.

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,14

ALIŞ(TL) 41,2867

SATIŞ(TL) 41,2918

Euro % 0,05

ALIŞ(TL) 48,9749

SATIŞ(TL) 49,0114

İngiliz Sterlini % 0,13

ALIŞ(TL) 56,3675

SATIŞ(TL) 56,3982